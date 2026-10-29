Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos mujeres tolimenses perdieron la vida en circunstancias trágicas, con apenas un día de diferencia y en ciudades distintas, hechos que han conmocionado a la comunidad por la presunta violencia de pareja que los rodea. De acuerdo con la información reseñada por El Nuevo Día, Alba Rocío Pérez, de 53 años, falleció el 27 de octubre de 2026 en el barrio Bella Suiza, Ibagué, mientras que Yuly Yaneth Avilés Cornelia, de 37 años y oriunda del sector de La Chamba, municipio de Guamo, perdió la vida el 28 de octubre en Bogotá.

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El factor en común entre estas historias es su trasfondo: ambas mujeres eran madres originarias del Tolima, y cada una ha dejado un doloroso vacío en sus familias. Avilés tenía tres hijos a su cargo y había buscado refugio junto a ellos tras el fin de una relación sentimental. La diferencia de apenas un día entre ambos fallecimientos ha puesto estos casos en la mirada pública del departamento, según lo ha resaltado El Nuevo Día.

En el caso de Alba Rocío Pérez, la tragedia se desató alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando vecinos escucharon gritos de auxilio y alertaron a la Policía. Los uniformados ingresaron a la vivienda y hallaron a Pérez inconsciente, llevándola de inmediato a un centro médico, donde confirmaron su fallecimiento. La investigación se encuentra en curso bajo la hipótesis de feminicidio, respaldada por testimonios de vecinos y familiares que mencionaron posibles antecedentes de celos y actitudes agresivas por parte de su pareja.

Yuly Yaneth Avilés murió tras sufrir un ataque con arma blanca en el sector de Bosa Porvenir, Bogotá. Conforme a lo informado por sus familiares, la mujer, que recientemente se había separado de su pareja, recibió cuatro heridas. El presunto responsable seria su expareja, Edwin Murcia, quien habría escapado tras cometer el ataque. Los allegados de Avilés aseguran que la mujer habría enfrentado episodios previos de violencia sentimental.

Ambos casos, aunque sucedieron en contextos y ciudades distintas, tienen elementos similares: relatos sobre posibles antecedentes de violencia y la profunda marca que dejan en sus allegados, quienes ahora buscan respuestas y justicia. Las investigaciones judiciales seguirán su curso de manera independiente y serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias de cada muerte y definir responsabilidades.

¿Cuáles son los puntos en común entre los casos de Alba Rocío Pérez y Yuly Yaneth Avilés?

Ambos casos involucran a mujeres tolimenses, madres de familia, cuyas muertes acontecieron con solo un día de diferencia en diferentes ciudades. Según lo señalado por El Nuevo Día, en ambas historias existe el común denominador de presunta violencia de pareja y testimonios de allegados que hablan sobre antecedentes de celos y maltrato.

¿Por qué las autoridades investigan los casos como posibles feminicidios?

La hipótesis de feminicidio surge de los relatos recogidos por familiares y vecinos, quienes han señalado episodios de violencia sentimental y comportamientos agresivos de las exparejas de las víctimas. Las investigaciones buscan establecer si estas muertes están directamente relacionadas con violencia de género y serán las autoridades judiciales las que determinen las circunstancias exactas de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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