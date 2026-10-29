Por: El Espectador

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El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino, respondió a las recientes denuncias presentadas por el senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo de la Espriella. Según información divulgada en un video oficial, Cancino hizo un llamado para que todas las acusaciones sean presentadas ante las autoridades competentes, acompañadas de pruebas sólidas. Además, afirmó que el Ejecutivo no teme al control político ni a la justicia, enfatizando la importancia de respaldar cualquier señalamiento con evidencia concreta.

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Las declaraciones de Cancino fueron emitidas después de que Cepeda, durante un debate de control político, anunciara su intención de acusar formalmente al mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, citando el presunto delito de concierto para delinquir. El senador también comunicó que solicitará indagaciones sobre otras conductas, como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

En sus declaraciones, Cancino advirtió que los señalamientos efectuados podrían ser graves, pero expresó su preocupación por la aparente falta de pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia de De la Espriella. Según informes de El Espectador, el ministro recalcó que no basta con exhibir documentos como organigramas antiguos, escrituras públicas y operaciones empresariales para fundamentar una condena, ya que estos no sustituyen las decisiones judiciales ni constituyen pruebas definitivas.

La postura del Gobierno también incluyó críticas hacia sectores políticos que, de acuerdo con Cancino, no han exigido aclaraciones por hechos similares de presunta corrupción y vínculos con el crimen durante gobiernos pasados. El funcionario reiteró que cualquier denuncia debe tramitarse respetando el debido proceso y el derecho de defensa, y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a aportar todos los elementos requeridos para que se aclaren los hechos ante los entes judiciales.

Por su parte, Cepeda presentó como pruebas folios inmobiliarios, registros financieros y decisiones judiciales para argumentar la posible existencia de una red llamada “narcorrentismo”, en la que estarían involucrados capitales asociados con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como funcionarios con nexos laborales pasados con empresas relacionadas tanto con De la Espriella como con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

El senador destacó el caso de la empresa Dominio De la Espriella, encargada del ron Defensor, señalando que, en los últimos años, parte de su capital proveía de familiares de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”. También asoció la compra de la finca Nueva Jerusalén y la relación con el empresario Daniel Peñarredonda, vinculado a un proceso en Estados Unidos por lavado de activos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el delito de concierto para delinquir por el que se investiga al presidente Abelardo de la Espriella?

El concierto para delinquir consiste en el acuerdo entre varias personas para cometer delitos de manera conjunta, lo que implica la formación de una estructura criminal. En el caso citado por el senador Iván Cepeda, la acusación radica en la supuesta existencia de redes que, según los documentos presentados durante el debate de control político, vincularían al presidente Abelardo de la Espriella con actividades ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con el financiamiento derivado del narcotráfico y el paramilitarismo.

¿Cuál es la relación entre la empresa Dominio De la Espriella, el ron Defensor y los aportes vinculados al entorno de alias “Barbie”?

De acuerdo con los datos aportados por Iván Cepeda durante su intervención, la empresa Dominio De la Espriella, responsable de la comercialización del ron Defensor, recibió en 2022 y 2023 aportes de capital significativos provenientes del círculo familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”. Cepeda expuso que estos aportes habrían representado cerca del 40 % de la capitalización de la empresa en esos años, lo que, según su denuncia, revela posibles nexos financieros con actores investigados por actividades criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.