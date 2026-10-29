Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia deberán regresar, en un lapso de 48 horas, todas las obras de arte que fueron retiradas de sus espacios de exhibición por orden del Juzgado 24 de Familia de Bogotá. Así lo ordenó el juzgado tras resolver una acción de tutela en la que se pedía la protección de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión artística y la reparación simbólica de las víctimas. Esta decisión responde a un proceso judicial que ha puesto en el centro del debate el acceso a expresiones culturales de carácter político e histórico.

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Según el fallo, que tiene 38 páginas, el Ministerio de Cultura no presentó una justificación clara para haber retirado las piezas. El juzgado dejó en evidencia que la decisión de sacar las obras limitó, de manera injustificada, el acceso de la ciudadanía a expresiones artísticas que abordan temáticas de interés público como el reconocimiento de la lucha de la población LGBTIQ+ y la memoria de las víctimas de la violencia política. Además, el juzgado resaltó la importancia de que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una formación histórica plural, condición indispensable para una sociedad democrática y pluralista.

El fallo también establece que el proceso de restitución debe cumplir condiciones técnicas para la conservación adecuada de las obras. Tanto el Ministerio de las Culturas como el Museo Nacional están obligados a adelantar revisiones técnicas y curatoriales en línea con los parámetros institucionales vigentes. Dentro de estos criterios, el juzgado exigió la protección de la memoria histórica, el respeto al enfoque diferencial y de género, y la garantía de pluralismo, igualdad y la prohibición de cualquier forma de censura.

Este episodio judicial se da después de manifestaciones y protestas frente a la sede del Museo Nacional, en el centro de la capital. Cabe recordar que, el 19 de octubre, el mismo juzgado ya había dictado una medida cautelar para suspender de manera temporal el traslado de las obras. Con la nueva resolución, quedó establecido el mandato de regresar todas las piezas en el plazo estipulado. El fallo permite aún que las partes involucradas presenten un recurso de impugnación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan relevante el fallo sobre las obras del Museo Nacional?

El fallo del Juzgado 24 de Familia de Bogotá fue relevante porque reconoció derechos fundamentales vinculados a la verdad, la memoria histórica y la libertad de expresión artística. De acuerdo con lo registrado en la decisión judicial, la falta de justificación clara del Ministerio de Cultura al retirar las piezas atentó contra el acceso público a obras que refieren problemáticas sociales e históricas, por lo que ordenar su restitución busca proteger la diversidad cultural y la pluralidad de voces.

¿Qué significa enfoque diferencial y por qué lo mencionó el juzgado en su fallo?

El enfoque diferencial consiste en reconocer y garantizar derechos específicos a grupos históricamente vulnerables o discriminados, como la población LGBTIQ+ o las víctimas de violencia. El juzgado incluyó este criterio en su fallo para asegurar que la restitución y exhibición de las obras respeten la pluralidad y diversidad de la sociedad, tal como lo destaca el texto judicial citado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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