Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una reciente operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana culminó con la captura de cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en la zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Este hecho fue comunicado el jueves 29 de octubre por el presidente Abelardo De La Espriella. De acuerdo con la información oficial divulgada sobre el operativo, los aprehendidos pertenecerían al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, una facción armada ilegal que tiene presencia en esta región, y entre ellos figuran individuos que, según las autoridades, tendrían roles de mando dentro de la organización.

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Entre los capturados se encuentran alias ‘Brayan’, señalado como cabecilla de una comisión armada, y alias ‘Sebastián’, también conocido como ‘Caquetá’, quien, según la información oficial, sería considerado como segundo al mando dentro de la estructura. Las detenciones se llevaron a cabo tras enfrentamientos que habrían comenzado en la tarde del miércoles y se extendieron durante la noche en el sector de Venus, corregimiento de La Marina, en la zona rural de Tuluá.

En el curso del procedimiento militar, las tropas incautaron siete fusiles, dos pistolas, municiones de diferentes calibres, equipos de comunicación y material de intendencia, según el reporte entregado tras la operación. Este resultado representa, según fuentes oficiales, un golpe a la estructura armada ilegal, al tiempo que se busca reducir la capacidad operativa de dicho grupo y reforzar el control en las áreas donde mantiene actividad.

Las autoridades han resaltado que las operaciones se mantienen en la zona rural de Tuluá, en respuesta a la continua presencia de grupos armados ilegales y los recientes enfrentamientos que han inquietado a los residentes locales. Los presuntos integrantes del Frente 57 deberán asumir los respectivos procesos judiciales para establecer su situación jurídica y las posibles responsabilidades ante la ley. Mientras tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana continúan con las acciones para contrarrestar la presencia de estructuras armadas ilegales en el Valle del Cauca, una región marcada por disputas territoriales y ataques de grupos al margen de la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles del operativo militar contra las disidencias en Tuluá?

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades y citada por el presidente Abelardo De La Espriella, el operativo se desarrolló en la zona rural de Tuluá, sector de Venus, corregimiento de La Marina, tras enfrentamientos que iniciaron la tarde del miércoles y continuaron en la noche. Durante la acción participaron el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, logrando la captura de cinco presuntos integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ e incautando armas, municiones y equipos de comunicación.

¿Qué consecuencias enfrentan los capturados tras la operación en Valle del Cauca?

Según el reporte oficial, los cinco capturados deberán someterse a los procedimientos judiciales correspondientes, en los que se determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades individuales por su supuesta pertenencia a las disidencias de las Farc. Mientras tanto, las autoridades intensifican las operaciones en la región para debilitar la estructura armada y fortalecer el control territorial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.