Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un giro inesperado sacudió el proceso penal por el asesinato del mayor retirado Gustavo Adolfo Sánchez Aguirre, ocurrido en un presunto robo en Ibagué en septiembre de 2024. El 23 de octubre de 2026, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué otorgó la libertad a Neyer Castrillón, conocido como alias ‘Gumarrita’, señalado de ser el supuesto conductor de la motocicleta utilizada en el crimen. Castrillón, quien permanecía detenido en el complejo penitenciario de COIBA, en Picaleña, recuperó su libertad por vencimiento de términos, según la información incluida en las diligencias judiciales. Es clave aclarar que esta decisión no representa una absolución, ya que Castrillón no aceptó los cargos y continúa implicado en el juicio penal.

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El asesinato que sacudió a la comunidad ibaguereña sucedió el 19 de septiembre de 2024, sobre las 4:30 p. m., en la zona de la calle 42 con carrera Quinta. De acuerdo con lo publicado, Sánchez Aguirre había recogido a su hijo en un instituto de idiomas y, tras efectuar una compra, ambos se dirigían hacia el vehículo cuando fueron sorprendidos por hombres que presuntamente intentaron despojarlo de una cadena de oro. Durante el asalto, Sánchez Aguirre recibió un disparo a plena luz del día y su hijo fue testigo directo del hecho. La herida resultó mortal y la violencia del ataque generó conmoción entre la familia del exmilitar y la sociedad local, dadas las circunstancias en que fue ejecutado el crimen.

Según las fuentes consultadas, la excarcelación de Castrillón se produjo por vencimiento de términos, una figura legal que hace referencia a los plazos definidos por la ley para llevar a cabo los procedimientos judiciales. La puesta en libertad, sin embargo, no cambia el estatus procesal de Castrillón, cuya responsabilidad o inocencia deberá ser dirimida en el proceso en curso. No se especificaron los motivos exactos de las demoras ni se indicó si estas corresponden a fallas de la fiscalía, la defensa o el propio aparato judicial. En contraste con la situación de Castrillón, la información suministrada reporta que Edwin Montealegre, otro de los implicados en el homicidio, ya cumple una condena de 18 años y ocho meses de prisión. La liberación de alias ‘Gumarrita’ reavivó las preocupaciones de allegados a la víctima respecto al funcionamiento de la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué alias ‘Gumarrita’ está libre si seguía vinculado al proceso?

Alias ‘Gumarrita’ fue liberado por vencimiento de términos, lo que ocurre cuando superan los plazos legales para adelantar etapas del juicio sin una resolución definitiva. Esta figura no significa que haya sido absuelto o declarado inocente, sino que el proceso continúa y su responsabilidad será definida más adelante, según lo resalta la información sobre el fallo del juzgado.

¿Cómo fue el homicidio del mayor Gustavo Sánchez en Ibagué?

El crimen tuvo lugar la tarde del 19 de septiembre de 2024, cuando el exmilitar, acompañado de su hijo, fue abordado por hombres que presuntamente intentaron robarle una cadena de oro. En el asalto, le dispararon y la gravedad de la herida le causó la muerte, generando consternación en la comunidad, según los reportes disponibles.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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