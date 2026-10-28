Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alba Rocío Pérez, de 53 años, perdió la vida el martes 27 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio Bella Suiza, en Ibagué, en circunstancias que para las autoridades representan un presunto feminicidio y son materia de investigación. Según información recopilada por la Policía, la principal hipótesis señala como responsable a Henrry Salgado, su pareja sentimental, quien fue capturado en el lugar de los hechos.

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Versiones familiares, citadas en el proceso, destacan que la relación entre Alba Rocío y Henrry Salgado había finalizado, sin embargo, el hombre continuaba ingresando a la vivienda de la mujer. Se conoció que durante la convivencia existieron comportamientos agresivos y episodios de celos que generaban preocupación entre los allegados de la víctima. De acuerdo con testimonios, Alba Rocío habría permitido que su expareja siguiera en la casa por compasión, pues él había sufrido un accidente que dificultaba su movilidad. No obstante, la familia aconsejó a la mujer distanciarse, debido a la actitud violenta que identificaron en el hombre.

Un vecino relató que, momentos antes de que ocurriera el crimen, Alba Rocío pidió auxilio desde una ventana y señaló que su pareja había puesto un candado en la puerta, situación que impidió la entrada inmediata de ayuda. Cuando las autoridades lograron ingresar, encontraron a la mujer inconsciente y al presunto agresor, Henrry Salgado, con heridas. La intervención policial permitió la captura inmediata de Salgado, quien fue puesto bajo custodia.

De acuerdo con la información suministrada, la causa de muerte preliminar sería una posible asfixia mecánica; sin embargo, la información definitiva depende de los resultados forenses. La Sijín (Seccional de Investigación Criminal) está a cargo de la recolección de pruebas y la reconstrucción de los hechos, para esclarecer las responsabilidades penales involucradas. La Fiscalía investiga el caso bajo la figura de presunto feminicidio.

El perfil judicial de Henrry Salgado incluye ocho anotaciones por amenazas, lesiones personales y violencia intrafamiliar, hechos registrados por la Policía. Por su parte, Alba Rocío desempeñaba labores de cuidado a personas adultas mayores y era madre de cuatro hijos adultos. Su fallecimiento generó el rechazo de vecinos, quienes convocaron una velatón para rendir homenaje y exigir justicia frente a la violencia contra la mujer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del feminicidio de Alba Rocío Pérez en Ibagué?

Alba Rocío Pérez murió en su hogar del barrio Bella Suiza y la principal hipótesis de la Policía apunta a su pareja, Henrry Salgado, como responsable del presunto feminicidio. Según relatos de familiares y vecinos, existían antecedentes de malos tratos y comportamientos agresivos. El proceso judicial avanza bajo investigación para esclarecer los hechos y establecer las consecuencias legales correspondientes.

¿Cuál era la situación judicial de Henrry Salgado antes del presunto feminicidio?

De acuerdo con información de la Policía, Henrry Salgado contaba con ocho anotaciones judiciales previas por amenazas, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Estos antecedentes forman parte del expediente que ahora estudia la Fiscalía en el marco de la investigación por la muerte de Alba Rocío Pérez.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.