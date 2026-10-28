Por: El Espectador

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En una intensa jornada de operativos desarrollados en la madrugada, la Fuerza Pública desplegó una contundente ofensiva en Bogotá, que llevó a la captura de 172 personas, de las cuales 104 fueron por orden judicial, según lo informó el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario encabezó su primer consejo de seguridad para la capital, acompañado por el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, consolidando una hoja de ruta conjunta entre Nación y Distrito. En este plan también se incluye a Soacha y a los municipios de la Sabana, con la intención expresa de articular esfuerzos junto a la Gobernación de Cundinamarca.

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Uno de los grandes retos subrayados por De la Espriella es el combate frontal a las estructuras criminales como el "Tren de Aragua" y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, tal reconocimiento sobre el ELN fue destacado como sorpresivo por El Espectador, quien resaltó que el Distrito, apoyándose en información compartida con la brigada 13 del Ejército Nacional, no ha hallado evidencia que confirme la presencia de este grupo armado en la ciudad, a pesar de reiteradas alertas de organizaciones y la Defensoría del Pueblo.

La protección de los menores frente al reclutamiento infantil figura también entre las prioridades, aunque el presidente no ofreció detalles específicos sobre los mecanismos para responder a este fenómeno. De la Espriella respaldó el papel de los gestores del orden, agentes civiles dedicados a la articulación entre instituciones y comunidad, que permiten que la policía concentre su trabajo en operativos de alto impacto contra el crimen.

En cuanto a las localidades de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, estas fueron priorizadas para la estrategia de seguridad que busca salvaguardar a comerciantes y transportadores, quienes resultan ser las principales víctimas de extorsión. Datos entregados por la Secretaría de Seguridad revelan que, entre enero y junio de 2026, abril fue el mes más crítico en cuanto a extorsiones reportadas, con Kennedy (117 casos), Suba (114) y otras localidades afectadas como Fontibón, Engativá, Santa Fe y Usaquén.

De la Espriella anunció el traslado de detenidos fuera de Bogotá para reducir el impacto del delito desde las cárceles, donde incluso se han desmantelado ‘call centers’ dedicados a la extorsión en la prisión La Modelo. Además, destacó la intención de fortalecer la coordinación en la atención a migrantes venezolanos en situación irregular y advirtió que aquellos con antecedentes delictivos serán deportados de manera expedita. Durante la intervención, una persona fue abatida cuando se resistió a la autoridad, aunque no se entregaron detalles sobre su identidad o las circunstancias del hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con mayor número de casos de extorsión según la Secretaría de Seguridad?

Los datos de la Secretaría de Seguridad indican que entre enero y junio de 2026, Kennedy lidera las denuncias por extorsión con 117 casos, seguida de Suba con 114. Fontibón, Engativá, Santa Fe y Usaquén completan la lista de las seis localidades con más reportes durante ese periodo, información clave para enfocar las acciones operativas del gobierno.

¿Qué son los gestores del orden y cuál es su papel en la seguridad de Bogotá?

Los gestores del orden son agentes civiles territoriales que actúan coordinando la articulación institucional y comunitaria en la ciudad. Su función consiste en relevar a la Policía Nacional de tareas de menor impacto, permitiendo que los efectivos se concentren en operativos importantes contra el crimen, de acuerdo con lo explicado por el presidente Abelardo de la Espriella en la más reciente rueda de prensa.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.