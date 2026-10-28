Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir la cuarta edición de la Noche de Museos el 13 de noviembre de 2026, un evento cultural que, de acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, congregará a más de 80 museos distribuidos en más de 14 localidades de la ciudad. Entre las instituciones que hacen parte de esta iniciativa se encuentra la Galería Santa Fe, la cual participará con la exposición Símbolos de Abundancia, un proyecto del colectivo Comité ReUnir, que fue reconocido como ganador de la Beca de Activación de Espacios de la Galería Santa Fe 2026. La entrada a todas las actividades será libre.

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Esta Noche de Museos representa una oportunidad única para que la ciudadanía disfrute de una agenda cultural gratuita y dinámica. Según la programación oficial compartida, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios y acceder tanto a exposiciones como a actividades participativas. En la Galería Santa Fe, uno de los focos de este evento, se podrá conocer la propuesta de Comité ReUnir y explorar los estandartes, publicaciones y registros de su proceso creativo. Además, se han preparado ejercicios de creación colectiva enfocados en lo que cada persona considera importante cuidar, con el fin de promover la reflexión y el diálogo entre los participantes.

Las actividades anunciadas contemplan varios momentos: la izada de estandartes y la lectura de un manifiesto en el Muro Norte, donde se compartirán los valores y propósitos del proyecto; un taller de creación de escudos personales a través de un fanzine en el Centro de Documentación; la exhibición de registros audiovisuales, textos y dibujos que testimonian los encuentros y talleres realizados, que podrá verse en el Vestíbulo; y una gran intervención colectiva en la Conexión Vertical. En este último espacio, los asistentes podrán colaborar en la construcción de un escudo conjunto, aportando ideas y dialogando activamente sobre los símbolos y elementos representados por la comunidad.

Todos los detalles logísticos están confirmados: la cita es el viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 6:00 de la tarde, en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera Primera A entre calles 12C y 12D, en Bogotá. Así, la capital suma una noche más dedicada a la cultura, facilitando escenarios en los que familias y amigos pueden compartir, aprender y construir memoria colectiva con entrada libre.

¿Cuándo es la Noche de Museos en Bogotá y dónde se realizará?

La Noche de Museos en Bogotá está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026. La Galería Santa Fe será uno de los escenarios principales, ubicada en la carrera Primera A entre calles 12C y 12D. El evento inicia a las 6:00 p. m. y contará con entrada gratuita para todos los asistentes, incluyendo programación especial como la exposición Símbolos de Abundancia.

¿Qué actividades se podrán hacer en la Noche de Museos en la Galería Santa Fe?

Durante la Noche de Museos, quienes asistan a la Galería Santa Fe podrán participar en variadas actividades como la izada de estandartes, la lectura de un manifiesto, la creación de escudos propios mediante fanzines y una intervención colectiva para construir un escudo comunitario. Además, se exhibirán registros audiovisuales, textos y dibujos que reflexionan sobre los valores y símbolos que la comunidad considera importantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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