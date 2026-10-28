Por: Portal Bogotá

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Este jueves 29 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invita a toda la ciudadanía de Bogotá a acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. El objetivo principal de esta jornada es que la población pueda iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, así como acceder a las dosis recomendadas para distintas etapas de la vida. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, esta campaña tiene como finalidad prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, que representan un riesgo para la salud pública si la comunidad no mantiene las coberturas de inmunización. Además, esta jornada incluye la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada a menores de entre 9 y 17 años.

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En el marco de esta iniciativa, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que facilita el acceso permanente y seguro a las vacunas. Los puntos para la jornada del jueves estarán activos desde las 8:00 a. m. y se encuentran distribuidos en diferentes zonas de la ciudad, como centros comerciales, parques, plazas y colegios dentro del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Es importante consultar las redes sociales oficiales para informarse oportunamente sobre la ubicación de los puntos, ya que estos se actualizan diariamente según información de la Secretaría Distrital de Salud.

Para la vacunación de grupos priorizados, como las gestantes y personas mayores de 60 años, el procedimiento es diferente. Según la Secretaría Distrital de Salud, la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para estas poblaciones se realiza solo en puntos autorizados, los cuales cuentan con la valoración médica y el acompañamiento profesional necesario para garantizar el bienestar de los pacientes. La ciudadanía puede consultar la lista de puntos habilitados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), también conocidas como EPS, a través de los enlaces oficiales de la Secretaría Distrital de Salud.

La capital continúa reforzando el acceso a las vacunas a través de estrategias que buscan la prevención colectiva, especialmente en fechas como esta, donde fenómenos como la movilización por el puente festivo pueden aumentar los riesgos de transmisión de enfermedades. Todo esto bajo la coordinación y supervisión permanente de la Secretaría Distrital de Salud, entidad encargada de garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde quedan los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 29 de octubre de 2026?

Los puntos de vacunación para la jornada del jueves 29 de octubre de 2026 están distribuidos en centros comerciales, colegios, plazas y centros de salud de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ubicación actualizada de estos puntos puede consultarse a través del enlace oficial facilitado por la entidad, el cual es actualizado constantemente con la información más reciente.

¿Qué población puede vacunarse contra la fiebre amarilla y en cuáles puntos autorizados?

Según la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación contra la fiebre amarilla está dirigida, en especial, a gestantes y personas mayores de 60 años. Esta aplicación solo se lleva a cabo en puntos autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, y cuyos listados pueden encontrarse en los portales oficiales de la Secretaría de Salud del Distrito y las EPS asociadas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.