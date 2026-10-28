Por: Portal Bogotá

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La obra de teatro ‘El Consuelo’, producida por Bacatá Producciones y dirigida por Luis Carlos Castro Atara, llega a Bogotá bajo el respaldo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. La temporada se presentará en la Factoría Tino Fernández L’Explose, ubicada en la carrera 25 #50-34, con funciones entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre de 2026, según información publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá.

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Esta pieza centra su relato en una familia que habita una casa donde, simbólicamente, el tiempo parece haberse detenido. De acuerdo con los datos del programa, la propuesta aborda cómo los miembros de este núcleo familiar intentan convivir con los recuerdos, las frustraciones y las heridas que, lejos de cerrarse, siguen latentes en su cotidianidad. En medio de un ambiente de miedo e incertidumbre, cada integrante busca proteger aquello que considera valioso y encontrar razones para seguir adelante a pesar de que el mundo parece desmoronarse a su alrededor.

La dramaturgia de ‘El Consuelo’ destaca por su enfoque íntimo y por explorar los caminos personales e interpersonales de quienes intentan encontrar sentido en sus vidas. La historia pone especial atención en amores truncados, promesas que no se cumplieron y trayectorias abandonadas. Todo esto cobra fuerza a través de los recuerdos y las emociones que pesan sobre el presente, así como las expectativas y sueños que no llegaron a concretarse. El montaje utiliza la casa como símbolo del espacio doméstico en el que se desarrollan conflictos familiares y se manifiestan emociones como la nostalgia, el miedo y el deseo de hallar un lugar propio.

La obra, que tiene una duración estimada de 90 minutos, no pretende dar respuestas definitivas; en cambio, invita al público a reflexionar sobre la familia, las decisiones tomadas y el inevitable paso del tiempo. Según la información oficial, más allá del drama, ‘El Consuelo’ plantea la búsqueda de la felicidad y la posibilidad de transformar el rumbo en medio de la pérdida y la incertidumbre. El público recibirá una invitación a cuestionarse por qué, en ocasiones, parece que la dicha se encuentra lejos del presente y qué ocurre cuando nuestros sueños se quedan en el camino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la temática principal de la obra de teatro ‘El Consuelo’ en Bogotá?

La temática principal de ‘El Consuelo’ es la exploración de las relaciones familiares marcadas por la nostalgia, el miedo y los sueños incumplidos. A través de una historia situada en una casa donde el tiempo parece suspendido, la obra plantea preguntas sobre la convivencia con las heridas del pasado, la búsqueda de la felicidad y la manera en que las experiencias dolorosas transforman los vínculos personales.

¿Dónde y cuándo se puede ver la obra ‘El Consuelo’ de Bacatá Producciones en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la obra ‘El Consuelo’ tendrá funciones entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre de 2026 en la Factoría Tino Fernández L’Explose, ubicada en la carrera 25 #50-34 en Bogotá. La entrada es con boletería y las funciones están programadas para las 7:30 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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