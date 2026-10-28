Por: El Espectador

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La Personería de Bogotá informó este miércoles que tomó la medida de suspender provisionalmente y sin sueldo, por tres meses, al alcalde encargado de la localidad de Kennedy, Javier Prieto Tristancho. La decisión se fundamenta en hallazgos identificados por la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico del mismo órgano de control distrital, los cuales sugieren posibles irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia para el Fondo de Desarrollo Local. Así lo reportó El Espectador, citando la comunicación oficial de la Personería.

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Según lo explicado, la entidad encontró tres antecedentes que sustentan el riesgo de reincidencia en las supuestas anomalías. El primero de ellos está relacionado con el contrato identificado como CCB-759-2025, en el que se observa una reducción en los puestos de vigilancia de 15 a 3 sin soportes técnicos claros. Este acuerdo, además, tuvo cinco prórrogas consecutivas, extendiendo su vigencia hasta el 25 de septiembre de este año. Sobre este punto, la Personería señaló explícitamente que la implicación de Prieto tiene que ver con sus funciones como ordenador del gasto y responsable de la supervisión mientras ejercía el encargo.

La segunda situación objeto de investigación refiere a presuntas fallas en la planeación del contrato CPS-966-2026, firmado con la empresa TOP GUARD LTDA. y tramitado bajo el procedimiento de mínima cuantía. El tercer elemento de análisis es la licitación FDLK-LP-001-2026, declarada desierta por problemas en el método de evaluación económica aplicado. Estos aspectos fueron destacados en la revisión de la Personería de Bogotá para justificar la sanción temporal impuesta.

Hasta el momento, Javier Prieto Tristancho no ha emitido ninguna declaración sobre la decisión y la Secretaría de Gobierno aún no define oficialmente quién será el encargado de asumir la alcaldía de Kennedy durante el periodo de suspensión. Cabe recordar que Javier Prieto fue designado como alcalde encargado el 11 de febrero de 2026, después de que un fallo en segunda instancia del Consejo de Estado, reseñado por El Espectador, anulara la posesión de la anterior alcaldesa, Karla Marín. La decisión judicial se produjo tras la nulidad de su elección por parte del Tribunal de Cundinamarca en julio de 2025, debido a que Marín ocupó un cargo público —como trabajadora de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno— durante los tres meses previos a registrar su candidatura, lo que contraría el artículo 66 de la Ley 1421, según la concejala María Victoria Vargas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendido Javier Prieto Tristancho como alcalde encargado de Kennedy?

La Personería de Bogotá decidió suspender a Javier Prieto Tristancho durante tres meses, sin derecho a salario, debido a presuntos riesgos de reincidencia en irregularidades detectadas en procesos de contratación de vigilancia en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. Entre las razones están la ejecución cuestionada de contratos, deficiencias en la planeación de procesos contractuales y fallos en la licitación económica, de acuerdo con lo informado por El Espectador y comunicado por la Personería.

¿Cuáles son las acusaciones en los contratos de vigilancia en Kennedy según la Personería?

Las acusaciones señaladas por la Personería incluyen la reducción injustificada de puestos de vigilancia en un contrato específico, múltiples prórrogas sin claridad técnica, falencias en la planeación de un contrato con la empresa TOP GUARD LTDA., y problemas en la metodología de evaluación de una licitación declarada desierta. Estos hechos alertaron a la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico del organismo distrital, según el reporte de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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