Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá el jueves 29 de octubre de 2026, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), anuncia la predominancia de condiciones secas en la mayor parte de la ciudad durante la madrugada, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas aisladas de corta duración en las localidades de Usme y Sumapaz. Este panorama fue comunicado por el IDIGER en la red social X, donde también recomendó aprovechar el tiempo seco para realizar tareas como limpieza de canales y revisión de tejados. Sin embargo, alertó especialmente a quienes viven en el sur de la capital a estar prevenidos, ya que en la tarde podrían registrarse lluvias ligeras.

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Para obtener información en tiempo real sobre la probabilidad de lluvias, temperaturas máximas y mínimas, así como el estado del clima, los ciudadanos pueden consultar el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Esta plataforma permite a los usuarios verificar las condiciones meteorológicas actuales y tomar decisiones informadas para sus desplazamientos en la ciudad.

Los bogotanos interesados en consultar el pronóstico de lluvias pueden hacerlo fácilmente accediendo al portal mapas.bogota.gov.co. Una vez allí, se debe seleccionar el ícono de mapa y, dentro de la ventana "Tipos de mapa", buscar en la sección "Otros mapas" la opción "Lluvias". Se puede digitar la dirección de interés y el sistema mostrará el estado de la precipitación en ese punto específico.

Otro punto relevante es la influencia del fenómeno de El Niño 2026 en las condiciones meteorológicas de la ciudad. De acuerdo con el IDIGER, aunque el fenómeno de El Niño reduce la cantidad de lluvias en promedio durante su presencia, no elimina la segunda temporada de lluvias que suele presentarse en Bogotá. Por esto, durante octubre y parte de noviembre existen días con lloviznas, fuertes vientos o incluso granizadas, sin que El Niño haya desaparecido.

El fenómeno de El Niño 2026 corresponde a un evento natural de variabilidad climática, que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, alterando los patrones atmosféricos globales. En el caso de la región Andina y Caribe, y en especial para Bogotá, los efectos más notorios son la reducción de lluvias y el ascenso de las temperaturas, lo que hace que cualquier precipitación inesperada llame la atención de los ciudadanos y autoridades.

Para estar informado sobre las condiciones del clima, lluvias y temperatura en Bogotá, siempre se recomienda consultar fuentes oficiales como el IDIGER y el SAB, ya que permiten tomar precauciones oportunas y evitar contratiempos en los traslados diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar en línea el pronóstico de lluvias en Bogotá?

Puede consultar el pronóstico de lluvias de manera sencilla desde cualquier dispositivo ingresando al portal mapas.bogota.gov.co. Allí se selecciona el ícono de mapa, luego en "Tipos de mapa" la sección "Otros mapas" y, finalmente, la opción "Lluvias". Solo debe digitar la dirección específica para ver las condiciones de precipitación en tiempo real.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 es un evento natural de variabilidad climática que ocurre cuando las aguas del Pacífico tropical se calientan de manera anómala, según el IDIGER. En Bogotá, esto suele traducirse en una reducción de las lluvias y un aumento en las temperaturas, aunque puede haber eventos aislados como lloviznas o granizadas durante la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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