El presidente planteó reforzar el control militar en Sumapaz y el corredor de Usme para contener la expansión de las redes criminales. El anuncio se produjo durante un consejo de seguridad posterior a la operación Kratos, que dejó 172 capturas y 114 allanamientos en la capital.

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El pronunciamiento se produjo después del despliegue de la Fuerza Pública que se desarrolló durante la madrugada y contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.

Según el balance oficial, las autoridades reportaron la incautación de armas de fuego, granadas, teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

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Este fue el anuncio del presidente:

#POLÍTICA El presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA), en medio del consejo de seguridad, anunció la necesidad de aplicar un control militar en zonas específicas de Bogotá, para evitar la expansión de organizaciones criminales. “Hay que tener control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme”, subrayó. Vía @lausaavedram

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2026

De La Espriella habló de control militar en Sumapaz y Usme

Durante el consejo de seguridad, el jefe de Estado destacó la articulación entre las autoridades distritales y el Gobierno Nacional para combatir las estructuras criminales que operan en Bogotá.

En ese contexto, señaló que es necesario mantener el control militar en determinadas zonas de la ciudad y sus alrededores, con el propósito de impedir que las organizaciones delincuenciales amplíen su presencia.

“Hay que contener, hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes, pero como les digo, todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá”, aseguró el mandatario.

Operación Kratos dejó 172 capturas en Bogotá

La operación Kratos se desarrolló durante la noche del martes 27 y la madrugada del miércoles 28 de octubre, mediante intervenciones en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las autoridades realizaron 114 allanamientos y capturaron a 172 personas. Los procedimientos permitieron afectar diez estructuras criminales señaladas de estar relacionadas con delitos como homicidio, extorsión, secuestro, hurto y tráfico de drogas.

En el despliegue participaron la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional, la Fiscalía y las autoridades distritales. Entre los sectores intervenidos estuvieron zonas de las localidades de Santa Fe, Los Mártires, Bosa y Usme.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.