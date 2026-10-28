Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La caravana de Halloween que se había anunciado para el sábado 31 de octubre en Ibagué no contará con autorización de las autoridades locales. Así lo confirmó Camilo Martínez, secretario de Movilidad del municipio, en declaraciones recogidas por Alerta Tolima. Según la Administración municipal, se realizarán exhaustivos operativos durante ese fin de semana con el objetivo de prevenir concentraciones masivas que puedan afectar la movilidad y, sobre todo, poner en riesgo a la ciudadanía.

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De acuerdo con los lineamientos establecidos, la ciudad implementará controles especiales desde el viernes y hasta el domingo, reforzando la presencia de agentes de tránsito y miembros de la Policía Metropolitana en diferentes puntos de Ibagué. El secretario de Movilidad fue enfático al declarar: "No vamos a permitir ni el desorden ni ninguna actividad que ponga en riesgo a los ibaguereños". Con estas palabras, la Administración reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes, especialmente ante celebraciones que tienden a congregar grandes grupos en la vía pública.

En cuanto a la movilidad en motocicleta, la vigilancia se centrará en garantizar que todas las personas que circulen en este tipo de vehículos cumplan con lo estipulado en las normas de tránsito. Las autoridades revisarán el uso del casco reglamentario, la licencia de conducción vigente, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica cuando corresponda. Quienes incumplan cualquiera de estos requisitos estarán sujetos a las sanciones establecidas en la normativa actual, como parte de una estrategia destinada a disminuir los riesgos en las vías y promover comportamientos responsables entre todos los actores del tráfico.

La Alcaldía también advirtió que la promoción de la caravana en redes sociales no implica que la actividad cuente con aval oficial, por lo que exhortó a los ciudadanos a no participar en eventos no autorizados, recordando la importancia de acatar las disposiciones para evitar riesgos a la comunidad. La coordinación entre los agentes de tránsito y la Policía Metropolitana será fundamental para responder a posibles alteraciones del orden público y garantizar que la circulación en la ciudad transcurra con normalidad durante todo el fin de semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no fue autorizada la caravana de Halloween en Ibagué?

La caravana de Halloween anunciada para el sábado 31 de octubre en Ibagué no obtuvo autorización de las autoridades debido a preocupaciones relacionadas con la movilidad y la seguridad de los ciudadanos. Según declaraciones del secretario de Movilidad, Camilo Martínez, la decisión busca evitar que se generen desórdenes o actividades que puedan poner en riesgo a la ciudadanía, por lo que se programaron operativos preventivos durante todo el fin de semana.

¿Qué revisarán las autoridades durante los operativos en Ibagué por Halloween?

Durante los operativos, las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana verificarán que los motociclistas utilicen casco reglamentario, porten la licencia de conducción, el SOAT vigente y hayan realizado la revisión técnico-mecánica, cuando corresponda. El propósito es reducir accidentes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, sancionando a quienes incumplan estos requerimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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