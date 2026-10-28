Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La tranquilidad en el sur del Tolima se vio interrumpida luego de que dos cuerpos fueran hallados este miércoles 28 de octubre en aguas del río Saldaña, en el municipio de Coyaima. De acuerdo con la información suministrada hasta el momento, todavía no existen datos oficiales que permitan conocer la identidad de las personas fallecidas, ni las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos. La noticia se conoció en las últimas horas y mantuvo en vilo a los habitantes de la región.

Sigue a PULZO en Discover

Versiones preliminares, recogidas en el terreno, indican que fueron habitantes de la zona quienes participaron directamente en la recuperación de los cuerpos. Pese a este acto de solidaridad y apoyo comunitario, hasta ahora no se han esclarecido las causas de la muerte de las víctimas, ni cuánto tiempo habrían permanecido en el afluente antes de ser encontrados. Esta situación aumenta la incertidumbre y la preocupación entre la población local, que mira con desasosiego el desarrollo de los acontecimientos.

En respuesta a este hallazgo, las autoridades deberán adelantar las diligencias judiciales y forenses correspondientes. Este proceso incluirá procedimientos como la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de las causas de su muerte, según la información dada a conocer. No obstante, hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales por parte de fuentes oficiales y el caso permanece bajo investigación.

De acuerdo con lo reportado, la comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad para despejar las dudas e inquietudes que rodean este hecho. Entretanto, el suceso sigue siendo noticia en desarrollo y mantiene la atención tanto de los medios como de la ciudadanía, que aguarda nueva información sobre el trágico episodio que enluta a Coyaima y sus alrededores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en Coyaima, Tolima, con los cuerpos hallados en el río Saldaña?

Según la información disponible, dos cuerpos sin identificar fueron encontrados en el río Saldaña este miércoles 28 de octubre, en Coyaima, sur del Tolima. Habitantes de la zona participaron en la recuperación de los cuerpos, pero las circunstancias de la muerte y la identidad de las víctimas siguen siendo desconocidas, a la espera de los avances de las autoridades.

¿Qué procedimientos deben seguir las autoridades cuando se encuentran cuerpos en un río?

De acuerdo con lo informado, ante el hallazgo de cuerpos sin vida en un río, las autoridades tienen la obligación de realizar diligencias judiciales y forenses. Esto incluye procedimientos para identificar a las víctimas y esclarecer las causas de su muerte, como parte de una investigación que busca aclarar los hechos y ofrecer respuestas a la comunidad afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.