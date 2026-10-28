Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente ola de violencia en el municipio de Ataco, ubicado en el sur del Tolima, ha generado preocupación tanto en las autoridades como en toda la comunidad. Adriana Magali Matiz, gobernadora del departamento, fue enfática al responsabilizar al frente Gerónimo Galeano, grupo perteneciente a las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por cualquier posible daño a la vida o integridad de los jóvenes que han desaparecido en la zona. Matiz demandó acciones urgentes y contundentes por parte de las autoridades, insistiendo en la importancia de salvar vidas y esclarecer la situación que mantiene a varias familias sumidas en la incertidumbre, como lo dio a conocer la Gobernación del Tolima.

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"Este grupo debe responder por sus acciones de intimidación y violencia", sostuvo Matiz, subrayando la importancia de proteger a toda la comunidad de Ataco y de encontrar a los ciudadanos reportados como desaparecidos. La funcionaria reafirmó que el respeto por la vida es su principio fundamental y recalcó que se trata de un derecho esencial de todo ser humano, por lo que el actuar de las autoridades debe ser inmediato y enérgico.

Las instituciones trabajan en acciones de búsqueda y esclarecimiento, teniendo como referencia un reporte oficial en el que figuran los nombres de los desaparecidos: José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro. Entretanto, las familias esperan respuestas que permitan identificar el paradero de sus seres queridos, mientras persisten los temores en la zona rural.

A la desaparición de estos ciudadanos se sumó el asesinato de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y su primo Arquímedes Perdomo González, de 25 años. Los cuerpos fueron hallados en el sector de Batatas, vía al corregimiento de Santiago Pérez, junto con un mensaje amenazante que los acusaba de colaborar con otro grupo armado. Según los primeros informes, las víctimas habrían estado buscando oro cuando fueron atacadas, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente estos hechos, ahora bajo investigación.

Estos sucesos ponen de relieve la crítica situación de seguridad en Ataco, marcada por la presencia de bandas armadas ilegales y las disputas por el control de economías ilícitas, como la extracción de oro. En mayo de 2026, se informó sobre la captura de miembros del frente Gerónimo Galeano relacionados con extorsiones a mineros ilegales. No obstante, aún no hay pruebas directas que vinculen a estos arrestados con los hechos recientes. Por ahora, la exigencia principal de la gobernadora Matiz es que se garantice la vida y la pronta localización de los desaparecidos, en un contexto que exige el máximo compromiso de las autoridades.

¿Qué se sabe sobre las desapariciones de jóvenes en Ataco, Tolima?

Según la información divulgada por la Gobernación del Tolima, cinco jóvenes han sido reportados como desaparecidos: José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro. Las autoridades continúan con labores de búsqueda e investigación para esclarecer su paradero y las circunstancias que rodean estos casos, mientras la comunidad exige respuestas y protección.

¿Por qué se vincula al frente Gerónimo Galeano con hechos violentos en Ataco?

De acuerdo con el pronunciamiento de la gobernadora Adriana Magali Matiz y reportes institucionales, el frente Gerónimo Galeano, una disidencia de las Farc, es señalado por intimidaciones, violencia y presunta participación en la desaparición de jóvenes y en extorsiones a mineros ilegales en la región. Sin embargo, aunque existen antecedentes de capturas de algunos de sus miembros, las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad directa en los hechos recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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