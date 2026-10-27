Por: El Espectador

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El asesinato de Miguel Castellanos Serrano, quien se desempeñó como exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad, ha sacudido a la opinión pública y ha motivado respuestas inmediatas de las autoridades. El crimen ocurrió el pasado lunes 26 de octubre, cuando Castellanos, mayor en retiro de la Policía Nacional con 21 años de servicio, fue atacado mediante un atentado sicarial en el Anillo Vial Occidental, justo cuando se detenía en una estación de servicio en su trayecto hacia su vivienda. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, una persona armada se acercó y le disparó, pese a que la víctima se movilizaba en una camioneta blindada.

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Tras el homicidio, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quienes brinden información que conduzca al esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables. La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta se articularon en este esfuerzo. El general (r) Jorge Eduardo Mora, cabeza de la cartera de Defensa, expresó que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación deberán emplear todas sus capacidades investigativas para encontrar a los responsables, afirmando que "no habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos".

La Policía confirmó el despliegue de un plan candado y la conformación de un equipo especializado de Policía Judicial para las labores de investigación, e invitó a la ciudadanía a aportar información relevante a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva. Por su parte, la Defensoría del Pueblo condenó el asesinato y expresó solidaridad con la familia, amigos y comunidad cucuteña de Castellanos Serrano, quien, según contó una familiar en entrevista con Caracol Radio, deja una hija de 14 años. La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó una investigación rigurosa, subrayando la preocupación por la seguridad en Cúcuta y la región, donde persisten diversas formas de violencia.

Este crimen se suma a otros hechos violentos registrados en el área, como el ataque con explosivos del 27 de octubre en el puente Francisco de Paula Santander, que dejó al menos seis heridos, entre ellos cuatro uniformados, y el atentado con carro bomba del 31 de agosto en Los Patios, con saldo de una persona muerta y dieciséis heridas. Tras ese episodio, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad, acompañado de los ministros de Defensa e Interior, prometiendo acciones contundentes contra la violencia y advirtiendo que no tolerará presuntas alianzas entre autoridades locales y grupos criminales.

¿Quién era Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, según las autoridades?

Según información de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa citada en El Espectador y Caracol Radio, Miguel Castellanos Serrano fue mayor en retiro de la Policía Nacional, donde sirvió durante 21 años, además de haberse desempeñado como exsecretario de Gobierno de Cúcuta y ser precandidato a la Alcaldía de esa ciudad en el momento de su muerte.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el asesinato de Miguel Castellanos Serrano en Cúcuta?

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, tras el homicidio se activó un plan candado, se conformó un equipo especializado de investigación judicial y se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información veraz sobre los responsables, articulando esfuerzos con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta para fortalecer la seguridad y esclarecer el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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