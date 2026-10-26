Por: El Espectador

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La investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa avanzando en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de los crímenes acontecidos en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, reconocido defensor de derechos humanos. Según detalló El Espectador, la Fiscalía ha programado una nueva diligencia para el próximo 12 de noviembre, en la que los exjefes paramilitares identificados como alias “Don Berna” y alias “Julián Bolívar” prestarán declaración jurada. Esta citación fue solicitada formalmente por la defensa del investigado y se considera clave en el proceso.

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La Fiscalía trabaja sobre dos hipótesis principales. La primera apunta a determinar si, como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez habría tenido un papel en la creación o apoyo de ejércitos privados de paramilitares responsables de las masacres ocurridas en el departamento, además de una posible participación directa en estos hechos. La segunda línea de investigación busca esclarecer cualquier vinculación entre Uribe Vélez y el homicidio de Jesús María Valle. Los hechos investigados sucedieron entre junio de 1996 y febrero de 1998, y desde entonces, el avance en el caso ha encontrado varios tropiezos y dificultades, según señala el mismo informe de El Espectador.

El proceso ha dado paso a la citación a indagatoria de Uribe Vélez por presuntas acciones u omisiones durante su mandato como gobernador de Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía, existía un conocimiento claro por parte del mandatario sobre el riesgo que enfrentaban los habitantes del municipio de Ituango, debido a la presencia constante de grupos paramilitares en la región. Sin embargo, el ente investigador sostiene que Uribe no habría implementado las medidas necesarias para proteger a la población vulnerable.

En relación con la masacre de El Aro y la formación de grupos armados ilegales, la Fiscalía plantea que Uribe, posiblemente a través de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, habría solicitado apoyo a los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Según esta hipótesis, estos líderes, en coordinación con integrantes del Ejército, habrían organizado la incursión violenta.

Sobre la masacre de San Roque, también en Antioquia, el órgano investigador menciona un posible vínculo de Uribe con la conformación del grupo armado que perpetró esos crímenes en 1996. En cuanto al asesinato de Jesús María Valle, aunque se menciona la sospecha de la Fiscalía respecto a la responsabilidad de Uribe, no hay indicios claros que justifiquen plenamente la imputación por homicidio en persona protegida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja?

La Fiscalía investiga a Álvaro Uribe Vélez por presuntas acciones u omisiones, en su calidad de exgobernador de Antioquia, que habrían favorecido la conformación y operaciones de grupos paramilitares responsables de las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1998. Según detalla El Espectador, el caso busca establecer si Uribe promovió estas estructuras o participó, directa o indirectamente, en los crímenes durante su mandato.

¿Qué papel tendría Jesús María Valle en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez?

Jesús María Valle fue un defensor de derechos humanos asesinado en 1998, y su caso forma parte de las investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía indaga si el exgobernador tuvo algún grado de responsabilidad o participación en su homicidio aunque, hasta el momento, los indicios no permiten imputar a Uribe por homicidio en persona protegida de manera clara. El papel de Valle es crucial, pues su muerte se examina como uno de los posibles hechos ligados al contexto de violencia paramilitar en Antioquia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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