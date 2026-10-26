Por: El Espectador

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El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la alcaldía de esa ciudad, conmocionó a los habitantes del departamento de Norte de Santander en la tarde del lunes, 26 de octubre. De acuerdo con la información preliminar confirmada por la gobernación de Norte de Santander, el hecho tuvo lugar en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, justo cuando Castellanos, quien se movilizaba en una camioneta blindada, se detuvo en una estación de gasolina de camino a su residencia. Fue en ese lugar donde, tras descender de su vehículo, recibió disparos de una persona que se acercó hasta él.

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La noticia fue confirmada rápidamente por la gobernación, que expresó un fuerte rechazo y condena frente a lo ocurrido. En un comunicado oficial, se lamentó la pérdida de Castellanos y se hicieron llegar condolencias a su familia y seres queridos. "La violencia no puede seguir arrebatando vidas ni sembrando temor en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia", señaló el pronunciamiento de la administración departamental. Además, indicaron que están a la espera del informe oficial presentado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, que tiene a cargo la investigación del caso.

La trayectoria de Miguel Castellanos en la vida pública abarca más de dos décadas. Durante más de 21 años, se dedicó a la implementación de estrategias de seguridad y fomento de la convivencia ciudadana, no solo en Norte de Santander, sino también en otros departamentos como Boyacá, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare y Córdoba. Esta experiencia le había permitido reconocer de cerca la compleja realidad de la región y apostar por el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Con este acto de violencia, la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander se enfrentan nuevamente al desafío de esclarecer los hechos y garantizar condiciones para el ejercicio democrático y la seguridad ciudadana. Para ampliar información sobre temas relacionados con justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador invita a consultar la sección Judicial de su portal.

¿Quién fue Miguel Castellanos y cuál fue su recorrido en la política de Cúcuta?

Miguel Castellanos fue un político con más de 21 años de experiencia en la implementación de estrategias de seguridad y convivencia ciudadana. A lo largo de su carrera, trabajó como secretario de Gobierno no solo en Cúcuta, sino que también ejerció funciones en diferentes departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare y Córdoba.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Miguel Castellanos según las fuentes oficiales?

La gobernación de Norte de Santander confirmó que el asesinato de Miguel Castellanos ocurrió el 26 de octubre, en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, cuando el exfuncionario se detuvo en una bomba de gasolina. Según el reporte preliminar, Castellanos descendió de su camioneta blindada y fue abordado por una persona que le disparó. Las autoridades continúan investigando los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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