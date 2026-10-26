Por: El Espectador

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En la ciudad de Bogotá, existen aún barreras significativas para el acceso a internet entre miles de hogares, lo que impacta directamente su capacidad para estudiar, trabajar o efectuar trámites digitales. Esta problemática golpea, principalmente, a las familias residentes en estratos 1 y 2, así como a quienes habitan en sectores rurales. De acuerdo con datos de la Encuesta Multipropósito 2021, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en conjunto con la Secretaría de Planeación, el 19,3 % de los hogares de Bogotá carece de conexión a internet, y el 65 % de esa población desconectada está vinculada a los sectores más vulnerables de la ciudad.

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En respuesta a este panorama preocupante, el Distrito ha implementado la estrategia denominada “Conexión Social, Bogotá me conecta”, una alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) orientada a proveer internet gratuito a los hogares con mayores dificultades de acceso. Según cifras oficiales de la Alcaldía, ya han sido beneficiadas 90.000 familias, y la meta establecida hasta 2027 es sumar 110.000 conexiones adicionales. A esta iniciativa se suma la entrega de más de 1.700 computadores, dentro de un programa que proyecta distribuir hasta 9.000 dispositivos para apoyar la inclusión digital.

Uno de los componentes destacados es la plataforma Conéctate y Crece. Esta herramienta está dirigida a personas mayores de 14 años, con el objetivo de potenciar su autonomía en la relación con entornos digitales. El enfoque abarca desde la gestión de trámites y la comunicación básica en línea, hasta el acceso a oportunidades de formación educativa y empleo, promoviendo habilidades que permitan enfrentar los retos del mundo digital.

El programa de internet gratuito prioriza a hogares de estratos 1 y 2, que además estén clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), residan en seis localidades seleccionadas —Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Kennedy— y cuenten con cobertura de red ETB. La selección, de acuerdo con la Secretaría de Integración Social, se realiza bajo criterios técnicos y sociales, priorizando a las familias más vulnerables.

Finalmente, las autoridades recalcaron que el proceso de inscripción es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Los hogares interesados solo deben acudir a los canales oficiales: la página web www.conexionsocialbogota.com o la línea telefónica 601 3714000, opción 4, advirtiendo evitar gestores o solicitudes de dinero por fuera de estos medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al programa de internet gratis en Bogotá para estratos 1 y 2?

Para inscribirse al programa de internet gratuito en Bogotá, los hogares deben cumplir con los requisitos definidos y realizar la inscripción únicamente por los canales oficiales, como la página web www.conexionsocialbogota.com o la línea telefónica 601 3714000, opción 4. Es fundamental no utilizar intermediarios ni entregar dinero o información en plataformas no autorizadas, según las recomendaciones de las entidades distritales.

¿Qué es el Sisbén y cuáles son los niveles A1 a C9 necesarios para acceder al programa?

El Sisbén, o Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es una herramienta utilizada para clasificar a las personas según sus condiciones socioeconómicas y priorizar la asignación de subsidios y ayudas sociales. Los hogares que se encuentren entre los niveles A1 a C9 de este sistema están considerados entre los más vulnerables, siendo requisito fundamental para acceder al internet gratuito ofrecido en el programa Conexión Social, Bogotá me conecta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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