Por: Portal Bogotá

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La localidad de Sumapaz, en Bogotá, se transformó en el epicentro del ciclomontañismo distrital con el cierre del calendario de esta disciplina para la temporada 2026. El pasado domingo 25 de octubre, la pista La de Sumapaz se llenó de entusiasmo y competitividad durante la cuarta válida distrital y la final de la Copa Bogotana de MTB, evento que puso a prueba las habilidades y la pasión de numerosos ciclistas de la región, de acuerdo con información proporcionada por el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

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Desde temprano, la jornada deportiva congregó a participantes de más de 30 categorías, tanto femeninas como masculinas. Niños desde los tres años, jóvenes promesas y ciclomontañistas máster de más de 60 años compartieron el mismo espacio, reafirmando que el deporte es un vínculo integrador que trasciende generaciones. Todo esto se desarrolló con el respaldo de la Alcaldía Local de Sumapaz, liderada por Diego García Bejarano, y la organización estuvo a cargo de la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo junto con la Liga de Ciclismo de Bogotá, quienes fueron responsables de la coordinación técnica y el juzgamiento de la competencia.

El escenario natural fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. La pista se destacó no solo por las exigencias de su trazado, sino también por el entorno de alta montaña, lo que ofreció a los deportistas una experiencia diferente y desafiante. Equipos de diferentes partes de Bogotá y Cundinamarca elogiaron la calidad del circuito, llegando incluso a recomendarlo como uno de los mejores del país. Para muchos, esta fue también la oportunidad de conocer la riqueza natural y el carácter rural de Sumapaz, destacando el potencial deportivo de esta localidad completamente rural de Bogotá.

La ubicación a cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar otorga a la pista un valor estratégico para el entrenamiento, especialmente en preparación para competencias nacionales e internacionales. Según el alcalde Diego García Bejarano, la meta es que Sumapaz se consolide como un aliado para el fortalecimiento del ciclomontañismo bogotano y un espacio para el desarrollo y proyección de nuevos talentos. La jornada no solo marcó el cierre competitivo del calendario 2026, sino que abrió la puerta para que Sumapaz reciba futuras competencias y continúe posicionándose en el ámbito deportivo distrital y nacional.

En conclusión, la final de la Copa Bogotana de MTB en la pista La de Sumapaz no solo cerró un ciclo, sino que dejó sembradas nuevas oportunidades para la integración, el reconocimiento territorial y la proyección deportiva en Bogotá, evidenciando cómo el deporte puede ser un puente entre ciudad y ruralidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la pista La de Sumapaz es considerada un escenario ideal para el ciclomontañismo en Bogotá?

La pista La de Sumapaz es valorada como un escenario ideal debido a su entorno natural de alta montaña, su trazado técnico y su ubicación a cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estas características no solo desafían a los deportistas sino que también ofrecen oportunidades únicas para la preparación física y la proyección de nuevos talentos, de acuerdo con la información de la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo y las opiniones de los participantes.

¿Cómo contribuyó la Copa Bogotana de MTB al fortalecimiento del ciclomontañismo en Sumapaz?

De acuerdo con los organizadores y el alcalde local Diego García Bejarano, la realización de la Copa Bogotana de MTB en Sumapaz permitió integrar diversas categorías por edades, potenciar el reconocimiento del territorio rural de Bogotá y posicionar a la localidad como un nuevo referente para el desarrollo de competencias y entrenamientos, impulsando así el crecimiento del ciclomontañismo a nivel distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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