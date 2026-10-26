Por: Noticiero 90 minutos

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha lanzado una serie de advertencias estrictas y directrices de seguridad sobre la compra de entradas para el partido benéfico que se jugará el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Esta iniciativa, de acuerdo con la FCF, tiene el propósito principal de proteger a los asistentes contra estafas, falsificaciones o reventas ilegales de entradas, anunciando que todo el proceso de adquisición será completamente digital y supervisado.

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Según lo comunicado por la máxima entidad del fútbol nacional, la distribución de boletas se hará exclusivamente por medio de la página web oficial de la plataforma aliada, que funge como tiquetera oficial. La FCF ha hecho énfasis en que no se habilitará la venta de boletas en taquillas físicas del Pascual Guerrero ni en los puntos de atención presenciales de la tiquetera en la ciudad, cerrando cualquier opción física o presencial para comprar entradas. La única modalidad permitida será la digital, lo que permitirá un control mayor sobre quién adquiere los accesos y elimina los riesgos que existen tradicionalmente con la boletería física.

Para reforzar la seguridad y facilitar el ingreso, cada comprador deberá gestionar y presentar su ingreso de manera obligatoria a través de la aplicación móvil especializada, la cual se convertirá en el método único y válido para validar la entrada en el estadio. Al eliminar otras modalidades de venta, como la telefónica por call center, la FCF busca evitar por completo que los aficionados caigan en engaños de intermediarios informales o revendedores no autorizados. La entidad advierte que cualquier oferta de boletas fuera del entorno web oficial debe considerarse totalmente fraudulenta, reiterando la importancia de la precaución para los hinchas de todo el país.

La regulación rigurosa implementada se justifica por la finalidad noble del evento: los recursos recaudados están destinados a apoyar la reconstrucción integral de zonas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. Según la FCF, estas medidas excepcionales buscan salvaguardar tanto el bienestar de los asistentes como la destinación efectiva de los fondos a quienes más lo necesitan, sumando así esfuerzos al compromiso social del fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar entradas digitales oficiales para el partido benéfico en el Pascual Guerrero?

La única forma de adquirir entradas oficiales es a través de la plataforma web de la tiquetera autorizada por la Federación Colombiana de Fútbol. No estarán disponibles ventas en taquillas físicas, puntos presenciales ni por call center; toda gestión se debe hacer exclusivamente desde el medio digital indicado por la entidad.

¿Por qué la FCF prohíbe la venta física y telefónica de boletas para el partido en Cali?

La FCF ha prohibido estos canales para evitar riesgos de estafas, reventas o falsificación, y garantizar que los recursos beneficien directamente la causa benéfica del partido, que es la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El acceso será controlado digitalmente para proteger a los aficionados y cumplir con el objetivo solidario.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.