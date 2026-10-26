Por: Noticiero 90 minutos

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En la parte alta de Los Chorros, ubicada en la comuna 18 de Cali, cerca de 300 familias enfrentan una grave crisis por la falta de acceso regular al agua potable, una situación que ya se extiende por dos años consecutivos. Este problema afecta especialmente a poblaciones vulnerables, entre ellas niñas, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, quienes han elevado sus voces para exigir soluciones reales e inmediatas a las entidades responsables. Así lo relata Enrique Palomeque, habitante del sector, quien describe cómo las familias deben depender de la lluvia para recolectar agua y, en ocasiones, de la llegada esporádica de carrotanques que solo permiten llenar un balde.

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Según información recogida por Noticiero 90 Minutos, la comunidad ha participado de reuniones y mesas de diálogo con la Alcaldía de Cali y Emcali (Empresas Municipales de Cali), pero alegan que aún no reciben respuestas definitivas. De acuerdo con las autoridades, las principales causas de este desabastecimiento son la disminución del caudal del río Meléndez —fuente principal de agua del sector— y los problemas de presión en la red de distribución. Jhon Jairo González, líder y vocero de la comuna 18, ha explicado que una solución de fondo requeriría la construcción de un embalse en Pichindé para compensar la baja presión y el flujo insuficiente del río Meléndez. No obstante, advierte que este tipo de proyecto tomaría largo tiempo y posiblemente no se iniciaría durante la actual administración local.

Emcali, por su parte, ha señalado otras dificultades que agudizan la situación. Lucierne Obogana, subgerente de agua potable de la entidad, explicó que los asentamientos irregulares y las conexiones no autorizadas al acueducto generan desequilibrios en el sistema, afectando especialmente a los usuarios legales que habitan en la frontera del sector. Detalló que, en una zona específica denominada El Indio, se realizó una conexión irregular con tubería de dos pulgadas a una red original de cuatro pulgadas, lo que provoca una descompensación y dificulta aún más el suministro para las familias censadas.

Mientras tanto, las familias afectadas insisten en la urgencia de una intervención concreta por parte de las autoridades para restablecer el abastecimiento regular de agua potable, sin tener que esperar la ejecución de proyectos a largo plazo. El clamor de los habitantes de Los Chorros sigue en pie tras dos años de incertidumbre e insalubridad derivada de la falta de este servicio esencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué llevan dos años sin agua potable las familias de Los Chorros en Cali?

Las familias de Los Chorros, en la comuna 18 de Cali, han enfrentado dos años sin acceso regular al agua potable a causa de la disminución del caudal del río Meléndez, problemas de baja presión en la red de distribución, y el impacto negativo de asentamientos y conexiones irregulares a la red de acueducto, según información de Noticiero 90 Minutos y declaraciones de autoridades como Emcali.

¿Qué soluciones proponen las autoridades para el problema de agua en Los Chorros, Cali?

De acuerdo con voceros como Jhon Jairo González y Lucierne Obogana de Emcali, la solución definitiva consiste en la construcción de un embalse en Pichindé para compensar la presión y el caudal perdido del río Meléndez, aunque advierten que esta obra tomaría largo tiempo en ejecutarse. Mientras tanto, la comunidad continúa exigiendo medidas urgentes para garantizar el suministro básico de agua potable.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.