Por: Noticiero 90 minutos

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El barrio Obrero de Cali vivió un momento significativo gracias a la inauguración de un recorrido artístico diseñado para rendir homenaje a la salsa y revitalizar espacios emblemáticos de este tradicional sector. Este esfuerzo, que tuvo su acto principal el fin de semana, incluyó la presentación de doce esculturas dedicadas a grandes referentes del género musical como Celia Cruz, Roberto Roena, Alexis Lozano, Nino Caicedo, Wilson Manyoma, Umberto Valverde, Jairo Varela, Joe Arroyo, Willie Rosario, Bobby Cruz, Tito Cortés, Daniel Santos y Willy García, según datos publicados por Noticiero 90 Minutos. Estas piezas artísticas no solo reconocen el aporte de estos personajes a la música, sino que buscan consolidar la memoria colectiva de la ciudad en torno a la salsa.

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Además de las esculturas, la intervención trajo consigo la creación de cincuenta murales que abarcan más de 3.250 metros cuadrados y la renovación de más de ochenta fachadas. Este despliegue de arte urbano transforma notablemente el entorno físico del barrio, resaltando el profundo lazo que une a Cali con la música y el baile. La iniciativa, identificada como +Vida Barrio Obrero, no se limita a lo estético: también incorpora la modernización de las redes de servicios públicos, mejoras en las vías, andenes, iluminación, acueducto y alcantarillado a lo largo de seis cuadras, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

Durante la ceremonia de apertura, el alcalde Alejandro Eder enfatizó el impacto de la intervención. En palabras recogidas por el medio, afirmó que "la recuperación del barrio Obrero es una verdadera apuesta de ciudad", resaltando que se revitaliza el patrimonio local y se fortalece la salsa como motor clave para el desarrollo social, económico y turístico de Cali.

La comunidad jugó un papel central en la realización de este proyecto, participando en la construcción de propuestas que respondieran a las necesidades del sector y ayudaran a preservar su identidad cultural. El objetivo final del recorrido patrimonial es convertir el barrio Obrero en un punto de encuentro tanto para los habitantes de Cali como para visitantes, interesados en descubrir la historia musical de la ciudad y en impulsar la economía local a través del turismo y la identidad barrial. De esta manera, la capital del Valle reafirma su apuesta por la recuperación urbana y la celebración de sus raíces culturales.

¿Quiénes son los artistas homenajeados en el recorrido artístico del barrio Obrero de Cali?

En la inauguración del recorrido artístico en el barrio Obrero de Cali, se rindió homenaje a reconocidas figuras de la salsa como Celia Cruz, Roberto Roena, Alexis Lozano, Nino Caicedo, Wilson Manyoma, Umberto Valverde, Jairo Varela, Joe Arroyo, Willie Rosario, Bobby Cruz, Tito Cortés, Daniel Santos y Willy García, según información de Noticiero 90 Minutos. Estas esculturas destacan a quienes han dejado una huella profunda en la historia de este género musical.

¿Qué incluye la iniciativa +Vida Barrio Obrero y cómo beneficia al barrio?

La iniciativa +Vida Barrio Obrero integra arte urbano con la recuperación del espacio público y la modernización de redes de servicios públicos. Según Noticiero 90 Minutos, incluye esculturas, murales, renovación de fachadas y mejoras en vías, andenes, alumbrado, acueducto y alcantarillado en seis cuadras. Este proyecto busca revitalizar el sector, fortalecer la identidad cultural y promover el desarrollo social y turístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.