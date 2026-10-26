Por: Noticiero 90 minutos

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Shella, cantautora de origen caleño cuyo nombre real es Isabella Cabal, irrumpe en la escena musical con su álbum debut titulado “Dos Palabras”. Este proyecto se desarrolló en Miami bajo la producción de Fernando Abadía y cuenta con la colaboración de músicos de trayectoria internacional, como Richard Bravo, baterista que ha trabajado junto a Juanes, y Pedro Navarro, guitarrista de larga trayectoria con Chayanne. Según 90 Minutos, el disco fusiona estilos como pop latino, salsa y bolero, y está inspirado en las experiencias, emociones y aprendizajes que atraviesan los veinte años de edad.

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El proceso creativo de Shella estuvo marcado por la intención de transformar sus vivencias personales en letras y melodías que aborden temas universales como el amor, la vulnerabilidad y el crecimiento. La propuesta no solo se limita al ámbito sonoro: incluye un universo audiovisual compuesto por diez videoclips, grabados en escenarios emblemáticos del Valle del Cauca. Estos paisajes refuerzan la narrativa del álbum, al retratar la vida como un viaje en constante descubrimiento y transformación.

El interés de Isabella por la música tiene raíces familiares. Desde los seis años estuvo rodeada de guitarras, armónicas y serenatas que organizaban su abuelo y sus tíos, lo que despertó su pasión por el canto, la danza y la actuación. Sobre su motivación, la artista afirma: "Creo que cada don tiene un propósito, y mi sueño es usar mi voz para inspirar y empoderar a otros, dejando una huella positiva en el mundo," de acuerdo con sus declaraciones recogidas por 90 Minutos.

Su formación comenzó en reconocidos escenarios de Cali como el teatro Jorge Isaacs y el teatro Enrique Buenaventura, y continuó en Estados Unidos, donde, según la misma fuente, culminó sus estudios de Música Pop y Comercial en Loyola University de Nueva Orleans en 2024. Esta experiencia fue fundamental para fortalecer su identidad musical, así como sus habilidades en composición y producción.

Actualmente, Shella sigue consolidando su carrera y explorando escenarios tan importantes como Tipitina’s y el Festival Minfull. Todo este recorrido vital y artístico se plasma en las canciones de “Dos Palabras”, donde convergen lo técnico y lo emotivo, forjando una propuesta que busca conectar con quienes transitan las etapas de autoconocimiento y evolución personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de creación del álbum “Dos Palabras” de Shella?

El proceso de creación del álbum “Dos Palabras” se llevó a cabo en Miami, donde Shella trabajó junto al productor Fernando Abadía y músicos de amplia experiencia como Richard Bravo y Pedro Navarro. De acuerdo con la información de 90 Minutos, la artista integró sus experiencias personales en la composición, fusionando géneros como pop latino, salsa y bolero. Además, el proyecto incluyó la producción de diez videoclips grabados en el Valle del Cauca, buscando transmitir una narrativa de descubrimiento y crecimiento.

¿Qué representa el álbum “Dos Palabras” en la carrera de Shella?

Según lo reportado por 90 Minutos, “Dos Palabras” representa el punto de partida profesional para Shella, consolidando años de formación artística y vivencias personales. El álbum reúne los aprendizajes que la cantante caleña ha adquirido desde su infancia hasta su actual etapa de adultez joven, y expone su propósito de inspirar y empoderar a otros a través de la música, combinando técnica, emoción y un enfoque audiovisual innovador.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.