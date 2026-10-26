Por: Noticiero 90 minutos

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La imagen oficial que acompañará la edición 69 de la Feria de Cali aún está pendiente de definirse. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, actualmente tres propuestas de afiche continúan en competencia, esperando la decisión final de la ciudadanía caleña, que será la encargada de escoger cuál representará este tradicional evento durante su próxima edición.

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La convocatoria para escoger el diseño recibió un total de 39 propuestas, presentadas por personas interesadas en participar en la creación de la imagen de la Feria de Cali. Tras una evaluación detallada, un jurado calificador redujo la selección a los tres finalistas. Estos trabajos ahora enfrentan la votación directa del público, que, según la organización, tendrá el poder de escoger el afiche oficial mediante el sistema de votación abierto en las redes sociales del evento.

En concreto, los ciudadanos pueden conocer las propuestas y votar por su favorita a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Feria de Cali. La votación está habilitada únicamente hasta hoy a las 4:00 p. m., de acuerdo con la convocatoria. Quienes deseen ser parte de la decisión deben ingresar a la publicación correspondiente y consultar las opciones disponibles en los comentarios para seleccionar su preferida. De esta forma, los caleños tienen la oportunidad directa de incidir en la imagen visual que representará una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

El afiche seleccionado será el símbolo visual que acompañará a la próxima edición de la Feria, denominada oficialmente '69 Feria de Cali: Un Canto a la Vida', la cual está programada para celebrarse del 25 al 30 de diciembre de 2025. La organización del evento aprovechó para resaltar y agradecer el esfuerzo y la participación de las 39 personas que enviaron sus propuestas, reconociendo su aporte a una celebración que es motivo de orgullo para todos los habitantes de la ciudad. Esta iniciativa refuerza el sentido de pertenencia y la relevancia de la participación ciudadana en una feria que trasciende lo festivo para convertirse en parte esencial de la identidad caleña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo votar por el afiche oficial de la Feria de Cali 2026?

Para participar en la elección del afiche oficial de la Feria de Cali 2026, usted debe ingresar a la cuenta oficial de Instagram de la Feria de Cali. Una vez allí, podrá consultar en los comentarios las opciones de los tres finalistas y seleccionar su preferida. La votación está disponible hasta las 4:00 p. m. de hoy, según lo indicado por la organización.

¿Cuántas propuestas compiten para ser la imagen de la Feria de Cali y quiénes deciden?

Luego de recibir 39 propuestas, un jurado seleccionó tres finalistas. La decisión sobre cuál será la imagen oficial está en manos de la ciudadanía caleña, que podrá votar a través de las redes sociales de la Feria y así escoger el afiche ganador para la edición 69 de la celebración.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.