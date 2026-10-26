Por: Noticiero 90 minutos

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El programa de comunicación social – periodismo conmemora 40 años de vida académica e impacto en la sociedad, reuniendo a varias figuras representativas de los medios nacionales e internacionales. Desde su creación en 1986, la institución se ha destacado por un proyecto académico sólido, avalado por acreditaciones oficiales y la constante actualización de sus contenidos para responder a las necesidades del mundo profesional, según información de 90minutos.co.

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Durante estas cuatro décadas, la entidad se ha enfocado en formar profesionales que hoy aportan al desarrollo social y la transformación informativa del país. Uno de los momentos clave ha sido su alianza con el noticiero 90 Minutos, unión que ha acercado el aprendizaje en el aula con la vivencia periodística dentro de verdaderas salas de redacción. De acuerdo con lo publicado por 90minutos.co, esta relación ha fortalecido la calidad y la pertinencia de su formación.

Como parte del aniversario, se realizó una jornada especial que incluyó el panel "Periodismo regional y democracia". En este espacio se analizó el panorama de los medios locales, abordando desafíos como la polarización política, el fenómeno de las noticias falsas y el salto tecnológico que está cambiando las rutinas en la prensa. Entre los panelistas invitados estuvieron Vicky Perea, directora de El País Cali; Fernando Alonso Ramírez, director de La Patria; Marta Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Juan Carlos Gutiérrez, director de Vanguardia; Gerardo Quintero, director de 90 Minutos; y como moderador Werner Zitzmann, director de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

Marta Ramos abrió el debate relatando su experiencia durante un sismo en México en 2017, destacando cómo el periodismo regional se vuelve la fuente más confiable y el espacio seguro de los ciudadanos al enfrentar emergencias y crisis, según sus palabras recogidas por 90minutos.co. A su vez, Vicky Perea enfatizó que lo local sigue marcando el pulso de la información, adaptándose ahora a formatos y plataformas más inmediatas, destacando la credibilidad que los medios regionales continúan construyendo a lo largo del tiempo.

Gerardo Quintero abordó las tensiones que surgen en época electoral, especialmente cuando la audiencia asocia a los medios con bandos o candidatos específicos, una problemática que se ha intensificado con la inmediatez de la televisión y las redes. Por su lado, Fernando Alonso Ramírez insistió en la importancia de fijar reglas claras para el cubrimiento periodístico y el equilibrio informativo, subrayando que la labor de periodistas sustentan la función social de los medios en cualquier contexto político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del periodismo regional en Colombia?

El periodismo regional se ha consolidado como un pilar en la construcción de la democracia y el desarrollo social en Colombia, pues acerca las historias e inquietudes locales a la agenda informativa nacional y ofrece un espacio seguro y confiable para la ciudadanía, especialmente en momentos de crisis o polarización política, según testimonios compartidos en la jornada por directivos de medios como 90 Minutos y El País Cali, citados por 90minutos.co.

¿Qué desafíos enfrentan los medios regionales ante la transformación tecnológica y la polarización?

Los medios regionales hoy deben adaptarse a la acelerada transformación tecnológica que redefine los procesos internos y la forma de comunicar, además de combatir la proliferación de noticias falsas y sortear la polarización política que puede influir en la percepción de credibilidad. Estos retos exigen respuestas innovadoras y la reafirmación de reglas éticas y de equilibrio, como resaltaron los panelistas del aniversario del programa de comunicación social – periodismo, según 90minutos.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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