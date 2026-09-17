Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alejandro Cortés recurrió a las redes sociales para desmentir públicamente los señalamientos que lo involucraban como una de las víctimas del triple homicidio registrado en el barrio Balcanes de El Espinal. Luego del crimen ocurrido la noche del martes 15 de septiembre, en el que tres hombres fueron hallados sin vida dentro de una vivienda de este municipio, comenzaron a circular varias publicaciones donde se difundió, de forma errónea, una fotografía de Cortés, sugiriendo que era uno de los asesinados. Esta confusión, según lo informado por El Nuevo Día, afectó de manera directa no solo la reputación y el trabajo de Cortés, sino también la tranquilidad de sus familiares, que recibieron información equivocada acerca de su presunta muerte.

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En respuesta a la rápida propagación de la noticia falsa, Cortés decidió salir al paso a los rumores mediante un video divulgado este miércoles. En su mensaje fue enfático al decir: "Les voy a hablar claro, no tengo ninguna relación con este hecho ni con las personas involucradas". Subrayó que los rumores han impactado negativamente en su entorno laboral y personal, pues sus allegados vivieron momentos de preocupación producto de la difusión irresponsable de su imagen y nombre en relación con este crimen violento.

Aprovechando la plataforma, el hombre hizo un llamado tanto a los usuarios de redes sociales como a los medios de comunicación para que retiren o corrijan las publicaciones en las que es mal identificado como víctima. Pidió especial prudencia y verificación de la información antes de compartir imágenes o nombres relacionados con hechos judiciales, enfatizando que la versión que lo señala como una de las víctimas del triple homicidio carece de sustento real.

Mientras Cortés clarificaba su situación, las autoridades siguieron activos en la investigación del caso, logrando establecer plenamente la identidad de los tres verdaderos fallecidos. El Nuevo Día señaló que en el interior de la vivienda donde ocurrió el asesinato se encontraron sustancias psicoactivas y objetos relacionados con posibles prácticas esotéricas. No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado una relación directa entre estos elementos y el crimen en cuestión.

Desde el anuncio oficial y aclaración hecha por Alejandro Cortés, es claro que él busca restablecer su nombre y desvincularse completamente del caso, mientras la investigación sobre el triple homicidio continúa en el municipio de El Espinal.

¿Por qué circuló una foto falsa de Alejandro Cortés tras los asesinatos en El Espinal?

La imagen de Alejandro Cortés comenzó a circular erróneamente en redes y medios tras el triple homicidio en el barrio Balcanes, confundiendo a la opinión pública y a sus allegados. Esto se debió a la falta de verificación previa a la publicación, lo que llevó a que fuera señalado como una de las víctimas, según El Nuevo Día.

¿Qué hallaron las autoridades en la vivienda del triple homicidio en El Espinal?

De acuerdo con la inspección policial reportada por El Nuevo Día, durante la investigación dentro de la vivienda donde fueron asesinados los tres hombres se encontraron sustancias psicoactivas y elementos asociados a posibles prácticas esotéricas. Sin embargo, no existe aún una conexión directa confirmada entre estos hallazgos y los asesinatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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