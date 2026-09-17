Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Lili Pink, conocida cadena de ropa femenina con presencia en varias regiones del país, se encuentra nuevamente en el centro de investigaciones judiciales encabezadas por la Fiscalía General de la Nación. En esta oportunidad, la entidad amplió las medidas cautelares de extinción de dominio a diversos bienes relacionados con el conglomerado empresarial al que pertenece la marca, incluyendo propiedades situadas en la ciudad de Ibagué y otros departamentos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Fiscalía, la reciente diligencia resultó en la ocupación de 45 inmuebles cuyo valor supera los $184.615 millones. Estos bienes, según la información oficial, se encuentran distribuidos entre Bogotá, Tolima y otras regiones como Cundinamarca, Cartagena, Pereira y Cali. El listado específico incluye tanto la capital tolimense, Ibagué, como ciudades relevantes para la operación comercial de la cadena.

La entidad judicial explicó que estas medidas se adoptaron en el marco de una investigación contra el conglomerado empresarial responsable de la comercialización de ropa femenina. Según el análisis adelantado por la Fiscalía, se presume que esta estructura empresarial habría sido utilizada para facilitar el ingreso al país de recursos provenientes de actividades ilícitas, así como para la introducción de mercancía de contrabando.

En cuanto a la naturaleza de los bienes ocupados, la Fiscalía especificó que se trata de 17 propiedades rurales y 28 urbanas, todos sometidos a la misma medida cautelar. El operativo estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes contaron con el acompañamiento del Ejército Nacional, con el objetivo de garantizar la legalidad y seguridad en el desarrollo de las diligencias.

La Fiscalía aclaró que la adopción de estas medidas no implica que los bienes hayan sido entregados de manera definitiva al Estado, sino que corresponden a acciones preventivas dentro del proceso judicial de extinción de dominio mientras se esclarecen los hechos y se determina la responsabilidad penal de los involucrados.

Este no es el primer episodio en el que Lili Pink enfrenta intervenciones del Estado. Según la información divulgada por la Fiscalía, en abril de 2026 ya se había cumplido una primera etapa de ocupación, que incluyó más de 400 establecimientos vinculados a la marca. Por ahora, la investigación continúa y corresponde a la justicia decidir el desenlace de este caso y el destino final de los bienes implicados.

¿Cuáles son las medidas cautelares de extinción de dominio que tomó la Fiscalía en el caso Lili Pink?

Las medidas cautelares tomadas por la Fiscalía consisten en la ocupación temporal de 45 inmuebles, tanto rurales como urbanos, cuyo valor asciende a más de $184.615 millones. Estas acciones buscan evitar que los bienes sean usados, transferidos o desaparezcan, mientras avanza el proceso de extinción de dominio vinculado a la investigación sobre posible ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando en el conglomerado empresarial de Lili Pink.

¿Qué implica un proceso de extinción de dominio en Colombia y cómo afecta a los implicados?

El proceso de extinción de dominio es una acción judicial mediante la cual el Estado puede apropiarse de bienes que son presuntamente provenientes de actividades ilícitas. En este caso, la acción implica que los actuales poseedores no pueden usarlos ni transferirlos, pero no significa la entrega definitiva de los bienes hasta que haya una decisión judicial final sobre su origen y destino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.