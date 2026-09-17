Por: Portal Bogotá

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Durante el Mes del Patrimonio 2026, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) de Bogotá emprendió una importante intervención en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Las Cruces. Esta labor contempla la limpieza, conservación y consolidación de las fachadas de este emblemático templo. Las acciones están programadas para extenderse hasta la primera semana de octubre de 2026, en un esfuerzo conjunto realizado en articulación con la Arquidiócesis de Bogotá y bajo un esquema de corresponsabilidad, con el objetivo de ampliar el alcance de las obras y asegurar la sostenibilidad de este Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico de Bogotá, de acuerdo con la información difundida en el portal oficial de la alcaldía de la ciudad.

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La iglesia, ubicada en la calle 1F con carrera 7.ª, frente al parque principal del barrio Las Cruces y en una zona de alto tráfico, presentaba serias afectaciones acumuladas con el paso de los años. Entre los daños identificados, según el IDPC, figuran deterioro antrópico en los basamentos, acumulación de material particulado y deterioro biológico –tanto activo como inactivo– en cornisa y remates. Antes de comenzar las labores, el IDPC realizó un diagnóstico técnico y gestionó el trámite de autorización correspondiente ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, considerando que el inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural en nivel 1 de Conservación Integral. El permiso fue otorgado bajo la modalidad de reparaciones locativas, es decir, acciones dirigidas al mantenimiento del inmueble sin modificar su materia original, estructura, forma o características arquitectónicas, de acuerdo con la normativa vigente citada por la entidad responsable.

Los trabajos buscan restaurar la legibilidad de los elementos arquitectónicos de la iglesia, especialmente el ladrillo y la piedra arenisca de los basamentos, así como realizar procedimientos de limpieza y conservación en los vitrales y otras piezas relevantes. La iniciativa también tiene un impacto en el entorno, ya que al mejorar la relación de la fachada con el parque principal de Las Cruces, se apuesta por dignificar el espacio público y fortalecer las condiciones de higiene y salubridad alrededor del templo.

Con este tipo de esfuerzos, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural reitera la importancia de la conservación de las fachadas históricas para preservar la memoria colectiva y la identidad de los bogotanos, un mensaje clave durante la conmemoración del Mes del Patrimonio 2026.

¿Por qué la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Las Cruces es considerada Bien de Interés Cultural en Bogotá?

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Las Cruces fue declarada Bien de Interés Cultural en nivel 1 de Conservación Integral debido a sus valores históricos, arquitectónicos y su relevancia como parte del patrimonio cultural del Centro Histórico de Bogotá, según información del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. La protección de este inmueble implica que cualquier intervención debe conservar su estructura, materiales originales y características arquitectónicas originales.

¿En qué consiste una intervención bajo la modalidad de reparaciones locativas según el Ministerio de las Culturas?

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes define las reparaciones locativas como acciones de mantenimiento que no alteran la materia original ni la estructura o forma del inmueble. Estas permiten preservar la integridad arquitectónica y asegurar que los inmuebles patrimoniales mantengan sus valores y funciones históricas intactas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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