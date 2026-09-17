Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa reafirmó recientemente su compromiso con la vigilancia de la gestión pública a través del fortalecimiento del control social, una iniciativa pensada para acercar la ciudadanía a la administración y promover la transparencia en la capital colombiana. Más de 200 ciudadanos participaron en el proceso de formación en Auditorías Visibles, lo cual les permitió adquirir herramientas esenciales para ejercer seguimiento y vigilancia en las decisiones públicas que afectan su entorno. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, este esfuerzo culminó el 11 de septiembre en la Gala de Reconocimiento a Auditores Visibles, un evento que celebró el compromiso y la dedicación de quienes contribuyeron con su aprendizaje y participación activa.

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La ceremonia, acompañada por autoridades como Eduardo Garzón, subsecretario de la Secretaría Distrital de Gobierno, y Diana Parada, directora de Gestión Local, se transformó en un espacio para reflexionar sobre el papel fundamental de los ciudadanos en la gestión pública. Parada subrayó la importancia de relacionamientos más cercanos y transparentes entre habitantes e instituciones, lo cual abre camino para la cooperación y el entendimiento mutuo en beneficio de los territorios.

Uno de los puntos más relevantes fue un panel de conversación entre ciudadanos y representantes institucionales, donde se analizaron retos y alternativas para potenciar el control social y la construcción de confianza bidireccional. Los ciudadanos Diany Gamba, Cristian Hernández y María Paulina Navarrete expusieron sus aprendizajes y preocupaciones en torno a los espacios de formación. Por parte de las instituciones, participaron Alejandra Rodas, subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional; Juan Fernando Gómez, veedor delegado para la Participación y Programas Especiales de la Veeduría Distrital; y Juan Camilo Castellanos, gerente de Instancias de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), quienes escucharon y dialogaron sobre la capacidad de incidencia ciudadana.

En la jornada se destacó la intervención de Carolina Hernández, líder del programa Más Cultura Local, quien acompañó a los ciudadanos en ejercicios prácticos de auditoría a contratos del sector cultural. Este proceso contribuye al propósito del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, de fortalecer una ciudad más dialogante, próxima y participativa.

El evento finalizó reconociendo a los participantes: se entregaron 110 certificaciones de capacitación, 100 como Auditores Visibles y 10 reconocimientos a las alcaldías locales involucradas, entre ellas las de Los Mártires, Puente Aranda y Suba. La conclusión compartida fue clara: el control social implica participación, diálogo y construcción colectiva, basado en una ciudadanía preparada e instituciones abiertas a escuchar y responder.

¿Qué son las Auditorías Visibles y cómo contribuyen al control social en Bogotá?

Las Auditorías Visibles son procesos de formación y ejercicios prácticos que brindan herramientas a ciudadanos para hacer seguimiento a la gestión pública, permitiéndoles vigilar, participar y dialogar directamente con las instituciones. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, esta metodología fortalece la transparencia y la participación activa de las personas para incidir en asuntos que afectan a sus comunidades.

¿Qué entidades participaron en la Gala de Reconocimiento a los Auditores Visibles en Bogotá?

La Gala de Reconocimiento contó con la presencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Veeduría Distrital, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y representantes de varias alcaldías locales. Participaron tanto líderes ciudadanos como directivos institucionales, lo que permitió un diálogo abierto entre ambos sectores sobre los retos de la participación y el control social en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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