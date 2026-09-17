La delincuencia común y el accionar de estructuras armadas organizadas volvieron a encender las alarmas en la capital del país tras un operativo de alto impacto ejecutado en el sur de Bogotá. En una acción coordinada entre el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, las autoridades lograron rescatar a un hombre de 32 años que había permanecido secuestrado durante tres largos días bajo condiciones infrahumanas, un hecho criminal en el que detrás estarían células vinculadas al Clan del Golfo, según informó El Tiempo.

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De acuerdo con el informe oficial revelado por el ente investigador, los hechos se desencadenaron cuando la víctima se desplazaba a bordo de su vehículo particular y fue interceptada violentamente por sujetos armados en inmediaciones de la concurrida avenida Caracas. A partir de ese momento, el rastro del ciudadano se desvaneció, dando paso a una pesadilla para sus seres queridos. Horas después de la retención, la madre del afectado comenzó a recibir llamadas extorsivas en las que los delincuentes le exigían el pago de 130 millones de pesos a cambio de perdonarle la vida y otorgarle la libertad.

La presión psicológica ejercida por los plagiarios escaló con el envío de videos intimidatorios donde aparecía el rehén sometido bajo amenazas directas con armas de fuego. Según las pesquisas del CTI, la crudeza del cautiverio llevó a que el hombre perdiera el conocimiento en repetidas ocasiones debido al maltrato y al estrés al que fue sometido durante las 72 horas que duró el secuestro.

Gracias a las labores de inteligencia, que incluyeron minuciosos recorridos de verificación vecinal y el análisis detallado de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron ubicar el origen de las llamadas extorsivas. El rastro condujo hasta una vivienda ubicada en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. Con esta información clave, las autoridades desplegaron la noche del 16 de septiembre una diligencia de allanamiento y registro que permitió ingresar al inmueble, liberar sano y salvo al ciudadano y propinar un golpe contundente a la estructura criminal.

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Durante el operativo táctico, los uniformados procedieron a la captura en flagrancia de cuatro personas presuntamente vinculadas directamente con el plagio, a quienes se les incautó un arma de fuego tipo pistola utilizada para amedrentar a la víctima. El ciudadano rescatado pudo reencontrarse finalmente con sus familiares en la sede del Nivel Central de la Fiscalía. Por su parte, un fiscal especializado del Gaula presentará a los cuatro detenidos ante un juez de control de garantías para imputarles cargos formales por delitos de extrema gravedad, entre los que destaca el secuestro extorsivo, mientras continúan las indagaciones para establecer posibles nexos con redes mayores de crimen organizado en la región.

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