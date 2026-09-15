El Ejército Nacional confirmó el rescate de Marlene Cuartas, esposa del fallecido exalcalde de Simití, Jesús Alberto Ramírez Carmona, luego de un operativo desplegado en el sur de Bolívar.

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La mujer fue ubicada en el corregimiento de Canaletal, jurisdicción de San Pablo, después de permanecer retenida por hombres pertenecientes a grupos ilegales. Según las autoridades, sus captores la abandonaron a orillas de uno de los brazos del río Magdalena.

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, unidad de la Décima Novena Brigada. Los militares activaron un dispositivo de búsqueda luego de conocer la retención y establecieron controles en diferentes puntos de la zona.

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El Ejército señaló que la colaboración de habitantes de la región resultó determinante para ubicar a la mujer y cercar a quienes la mantenían retenida. Finalmente, las tropas encontraron a Cuartas hacia las 6:00 de la tarde del lunes 14 de septiembre.

#ORDENPÚBLICO: El Ejercito Nacional confirmó el rescate de Marlene Cuartas en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, sur de Bolívar, quien había sido retenida por grupos ilegales ​en esta zona del país. “La oportuna colaboración de la población civil fue… pic.twitter.com/8MMzEGBRNQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 15, 2026

Operativo permitió ubicar a Marlene Cuartas en Canaletal

Las autoridades tuvieron conocimiento de la retención durante la madrugada del lunes y, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, las tropas iniciaron el despliegue para localizar a la mujer.

El operativo incluyó un plan candado y cierre de vías en puntos estratégicos, además de movimientos tácticos para ampliar el área de búsqueda y dificultar la salida de los responsables.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército, estas acciones permitieron avanzar sobre la zona hasta llegar al corregimiento de Canaletal. Allí fue encontrada Marlene Cuartas, quien estaba a orillas de un brazo del río Magdalena.

La institución indicó que la mujer quedó bajo protección de las autoridades después de ser localizada. En paralelo, continúan las acciones para establecer quiénes participaron en su retención.

Marlene Cuartas había sido retenida en una finca de Simití

La retención ocurrió durante la madrugada del lunes en el corregimiento de Monterrey, en jurisdicción de Simití. Hombres armados llegaron hasta la finca donde se encontraba Cuartas y se la llevaron por la fuerza.

En las primeras horas del caso, las autoridades desplegaron tropas en la zona para establecer el paradero de la mujer. Para ese momento, ningún grupo armado se había atribuido públicamente la retención ni existía claridad sobre el móvil.

Marlene Cuartas es la esposa del exalcalde Jesús Alberto Ramírez Carmona, quien gobernó Simití entre 2016 y 2019 y murió en noviembre de 2023.

El Ejército informó que mantiene presencia en el sur de Bolívar para proteger a las comunidades y continuar las operaciones contra los grupos armados que actúan en esta región.

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