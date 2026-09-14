Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una noche que parecía ser como cualquier otra terminó marcando la vida de una familia en Ibagué, el pasado 12 de septiembre, cuando su vehículo comenzó a incendiarse de manera repentina en la glorieta de la Casa de la Moneda, ubicada en el sector de Picaleña. En ese crítico momento se encontraban en el automóvil el padre junto a sus tres hijos, todos menores de edad, quienes afrontaron minutos de total incertidumbre. Según el relato de la madre de los niños, quien no estaba en el vehículo en ese instante, la familia regresaba de una reunión familiar cuando, en pleno trayecto, las llamas empezaron a surgir en el automóvil y rápidamente se propagaron, convirtiendo una noche común en una emergencia inesperada.

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De acuerdo con el testimonio de la madre, la reacción solidaria de varios ciudadanos resultó fundamental. Diversos conductores y transeúntes que notaron la emergencia se acercaron de inmediato, llevando extintores portátiles con la intención de contener el fuego. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, las llamas fueron incontrolables y el fuego acabó destruyendo totalmente el carro. El acompañamiento de estas personas también resultó esencial emocionalmente; mientras el padre intentaba salvar a sus hijos, quienes se encontraban llenos de miedo por la situación, otros ciudadanos prestaron apoyo y ofrecieron consuelo a los menores.

La mujer recordó con especial gratitud a un hombre que, mientras se dirigía hacia el grado de su propio hijo, decidió detenerse ante la escena y quedarse para cuidar a los pequeños; así como a otra madre que acompañó y consoló a uno de los niños durante esos minutos de angustia. "Gracias porque mis hijos tuvieron un apoyo, un consuelo, un refugio en medio de esa desesperación que vivieron", expresó la madre, valorando la empatía y ayuda que brindaron los presentes sin siquiera conocerlos.

Según relató, personas provenientes de El Espinal también asistieron guardando bajo resguardo las maletas y pertenencias que la familia pudo rescatar antes de que el fuego consumiera por completo el automotor, que terminó en pérdida total pese a los intentos de apagado. Hasta el momento, aún no se ha determinado cuál fue la causa del incendio; las circunstancias específicas del origen de las llamas continúan siendo materia de verificación. A pesar de las pérdidas materiales, la familia resalta que lo más importante fue la vida y la salud de sus integrantes. "Hoy estoy con mi esposo y con mis hijos", concluyó la mujer, agradecida porque esa noche terminó sin lesionados.

¿Qué provocó el incendio del vehículo en la glorieta de la Casa de la Moneda en Ibagué?

Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial la causa del incendio que destruyó el vehículo en la glorieta de la Casa de la Moneda, en Picaleña, Ibagué. De acuerdo con los relatos recopilados, el origen del fuego es aún materia de verificación y las autoridades no han informado detalles concretos sobre el motivo de la conflagración.

¿Cómo ayudaron los ciudadanos durante el incendio del carro en Ibagué?

Durante el accidente, varios ciudadanos que transitaban por la zona acudieron con extintores e intentaron apagar las llamas, aunque no fue posible evitar la pérdida total del auto. Además, otras personas brindaron acompañamiento emocional a los menores, resguardaron las maletas y permanecieron junto a la familia hasta que pasó el peligro, de acuerdo con el testimonio de la madre de los niños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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