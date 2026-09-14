Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad de la noche del domingo 13 de septiembre en el municipio de Girardot, Tolima, se vio interrumpida por un violento ataque armado en el barrio San Antonio. De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió cerca de las 10:00 p.m., cuando dos hombres fueron víctimas de disparos mientras se encontraban en el sector mencionado. Las autoridades identificaron a los heridos como José Antonio Hernández Girón y su hijo, José Antonio Hernández Bonilla. Ambos recibieron atención médica inmediata tras el violento suceso.

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Según los datos recopilados, el caso presenta particular gravedad debido a la condición de Hernández Bonilla. Él permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que es el área hospitalaria destinada a la vigilancia constante y tratamiento especializado de pacientes en estado crítico o con riesgo vital. Por su parte, Hernández Girón continúa bajo atención médica, aunque su situación sería más estable en comparación con la de su hijo.

Las causas detrás de este acto de violencia todavía no han sido esclarecidas del todo. Sin embargo, una de las líneas de investigación que se ha planteado es la posibilidad de que el incidente constituya un intento de sicariato. El término "sicariato" hace referencia a crímenes cometidos por encargo, usualmente asociados con el crimen organizado, aunque en este caso específico la hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades encargadas del caso. Este tipo de delito suele levantar alarma entre los habitantes, especialmente cuando involucra a una familia reconocida en la comunidad o sucede en horas de la noche.

Por ahora, la comunidad de Girardot se encuentra a la espera de avances en la investigación y del pronóstico de salud de los dos afectados, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos y poder establecer responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el ataque a padre e hijo en Girardot, Tolima?

El ataque armado, ocurrido la noche del 13 de septiembre en el barrio San Antonio de Girardot, Tolima, dejó a José Antonio Hernández Girón y a su hijo gravemente heridos. Mientras Hernández Girón se encuentra bajo observación médica, su hijo permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta el momento, se investiga la hipótesis de un posible intento de sicariato, pero las autoridades no han dado confirmaciones oficiales sobre las causas o responsables.

¿Qué significa Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y por qué es importante en este caso?

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es una sección hospitalaria equipada para tratar a pacientes que se encuentran en situación crítica o presentan riesgo vital. En este caso, la gravedad de las heridas de José Antonio Hernández Bonilla llevó a que fuera internado en la UCI, lo que indica la complejidad de su estado de salud y la necesidad de atención especializada continua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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