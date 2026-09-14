Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo con magnitud de 4,5 sacudió este lunes 14 de septiembre al municipio de Istmina, ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el informe preliminar divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se registró exactamente a las 3:02 p. m., en una zona donde la actividad sísmica suele causar inquietud entre los habitantes.

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Según el boletín emitido por el SGC, la profundidad del temblor fue clasificada como superficial, es decir, cercana a la superficie de la tierra, lo que tiende a aumentar la sensación de movimiento en las áreas cercanas al epicentro. Entre los municipios cercanos al evento figuran Sipí, a solo 18 kilómetros; Nóvita, a 50 kilómetros; y El Dovio, en el Valle del Cauca, a 54 kilómetros, lo que podría haber contribuido a que personas en estas zonas también percibieran el temblor.

La información oficial resalta que el reporte publicado es de estado automático, lo cual significa que aún puede ser modificado una vez el SGC realice revisiones manuales y reciba más reportes ciudadanos. En ese sentido, se invita a la población que sintió el sismo a reportar sus experiencias en el formulario habilitado por la entidad, para contribuir con la actualización y precisión de los datos relacionados con el impacto del evento. Esta invitación fue reiterada a través de la cuenta de la entidad en la red social X (antes Twitter).

El boletín divulgado hasta el momento no ha especificado datos sobre daños materiales ni afectaciones a las personas en Istmina o en los municipios aledaños. El SGC continuará actualizando su reporte en la medida en que reciba nueva información y realice las respectivas verificaciones técnicas. Ante hechos como este, permanece la recomendación de estar atentos a los canales oficiales para cualquier novedad posterior relacionada con la sismicidad en la región.

De acuerdo con la información establecida por el Servicio Geológico Colombiano, la comunidad debe mantenerse informada solo mediante fuentes oficiales y estar preparada para cualquier actualización sobre la situación, considerando que aún se trata de una noticia en desarrollo.

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo de magnitud 4,5 en Istmina, Chocó?

El epicentro del sismo fue registrado en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, según información preliminar del Servicio Geológico Colombiano. Los municipios más cercanos al epicentro fueron Sipí, Nóvita y El Dovio.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el SGC, cuando un sismo se clasifica como de profundidad superficial, significa que el origen del movimiento ocurre cerca de la superficie terrestre, lo cual suele incrementar la percepción del temblor en las zonas próximas al epicentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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