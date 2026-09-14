A los sismos que hubo en la mañana del lunes 14 de septiembre en Colombia, otro episodio se le sumó poco después del mes del terremoto que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó a las 3:02 de la tarde un movimiento telúrico de magnitud 4.9 con profundidad de 39 kilómetros con epicentro en Istmina (Chocó).

El asunto es que además de que este evento sísmico tuvo origen en el mismo departamento en el que antes se presentó la tragedia que todavía tiene en reconstrucción al territorio nacional, también hubo varios reportes.

Por ejemplo, en departamentos del Eje Cafetero como Quindío y Risaralda hubo usuarios que indicaron que sintieron el temblor, con ciudades como Armenia, Pereira y Dosquebradas, entre otras.

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“Se sintió fuerte”, afirmó una persona minutos después como respuesta a la publicación del SGC desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

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