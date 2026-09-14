Por: El Espectador

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de abrir una indagación previa en contra del actual senador Iván Cepeda Castro. Según la información suministrada por el alto tribunal, esta fase investigativa pretende esclarecer posibles irregularidades en la financiación de la consulta interna del movimiento político Pacto Histórico. Dicha consulta se llevó a cabo en octubre de 2025 y, como resultado de este proceso interno, el partido determinó que Iván Cepeda sería su candidato para las elecciones presidenciales previstas para 2026. El magistrado Francisco Farfán, responsable de llevar este caso, impartió órdenes para la recolección de pruebas y la toma de declaraciones, acciones consideradas esenciales para el avance de la investigación.

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Un elemento relevante en este contexto es el antecedente del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que evaluó la posibilidad de que los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano devolvieran los recursos públicos utilizados en la consulta del Pacto Histórico. Según lo informado, la preocupación principal radicaba en la posible generación de gastos innecesarios para la Organización Electoral. La discusión giró en torno a si el Pacto Histórico podía consolidarse como un solo partido político y organizar una consulta interna. Sin embargo, existía el riesgo de que el ganador de esa consulta no lograra, más adelante, integrarse al denominado ‘frente amplio’. Finalmente, dentro de la colectividad se acordó que el Polo Democrático avalaría a ambos aspirantes: Iván Cepeda, quien resultó ganador, y Carolina Corcho, exministra, permitiendo así que ambos participaran en los comicios presidenciales.

Es importante destacar que, el pasado 1 de septiembre, el CNE anunció que no iniciaría investigación administrativa contra el excandidato y ordenó el cierre definitivo del proceso respectivo sobre la financiación de la consulta presidencial realizada el 26 de octubre de 2025. No obstante, este cierre por parte del Consejo Nacional Electoral no impidió que ahora la Corte Suprema decida abrir una nueva indagación preliminar para determinar si Cepeda incurrió en alguna conducta punible en el marco de esta iniciativa política del Pacto Histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema investiga a Iván Cepeda por la consulta del Pacto Histórico?

La Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa motivada por la necesidad de esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico que tuvo lugar en octubre de 2025 y que definió la candidatura presidencial de Iván Cepeda. El proceso se centra en posibles aspectos irregulares sobre el uso de recursos públicos y la legalidad de los procedimientos, según detalló el máximo tribunal.

¿Qué papel tuvo el Consejo Nacional Electoral en el caso de la consulta interna del Pacto Histórico?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó si debía reclamarse la devolución de recursos empleados en la consulta interna, por posibles gastos innecesarios a la Organización Electoral. Finalmente, el 1 de septiembre decidió no abrir investigación administrativa y clausuró definitivamente el proceso sobre la financiación de la consulta del 26 de octubre de 2025.

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