Por: El Espectador

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El presidente de la República ordenó recientemente a su canciller y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos prestar apoyo al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien enfrenta una demanda civil en territorio estadounidense iniciada por las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán. Según la información presentada, Carlos Horacio Urán fue uno de los tantos fallecidos durante la toma guerrillera y la posterior retoma militar del Palacio de Justicia en 1985, tragedia por la que el Estado colombiano ya fue sancionado en cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El respaldo presidencial a Plazas Vega ha suscitado controversia, pues, de acuerdo con las investigaciones citadas, el Estado no puede comprometer recursos públicos ni funcionarios oficiales en litigios entre particulares, menos aún en jurisdicciones extranjeras y cuando ya existe un reconocimiento de responsabilidad por parte de Colombia en instancias internacionales y nacionales.

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Según la entrevistada, quien fue investigadora de estos hechos, la decisión presidencial transmite un claro mensaje de posicionamiento estatal en favor de un exoficial que ha sido judicializado y cuya responsabilidad en la muerte del magistrado Urán se debate, pese a que la justicia colombiana, en distintas oportunidades y con abundante prueba, discutió la actuación de Plazas Vega. La investigación penal contra Plazas terminó en una absolución por duda tras varias instancias, aunque en dos etapas previas hubo condena, y la votación final de la Corte Suprema de Justicia fue sumamente dividida. Destaca que el proceso reunió decenas de evidencias, incluyendo documentos oficiales y grabaciones, que acreditaban el nivel de mando y control de Plazas sobre operaciones y retenidos, lo que fue reconocido por varios magistrados de la Corte, pese a que la decisión final absolvió.

El Gobierno, con esta intervención, podría incurrir en graves consecuencias políticas y jurídicas, pues cuestiona la autonomía del poder judicial y de las víctimas, quienes tienen derecho a exigir esclarecimiento y justicia respecto a los hechos del Palacio de Justicia. Además, pone en tela de juicio la neutralidad institucional que debe observarse en estos procesos, especialmente cuando los afectados han buscado justicia ante tribunales extranjeros, amparándose en la nacionalidad estadounidense de las demandantes.

Términos como "litigio estratégico", usados de manera peyorativa por altos funcionarios, desvían el sentido original que, según Amnistía Internacional, busca promover los derechos humanos. Finalmente, el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez, figura pública que abiertamente defendió la absolución de Plazas, como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), suma nuevos elementos de discusión sobre la imparcialidad del Estado ante estos casos.

¿Por qué el Estado colombiano no puede intervenir en procesos civiles entre particulares en el extranjero?

El Estado colombiano está impedido para participar en procesos civiles entre particulares, ya que sus funcionarios y recursos públicos solo pueden intervenir donde la ley lo autoriza. Además, las leyes procesales internacionales y nacionales establecen que en los litigios civiles únicamente las partes involucradas tienen legitimidad; cualquier intento estatal de intervenir vulneraría la neutralidad y la imparcialidad requeridas.

¿Qué significa “litigio estratégico” y cómo se usa en el contexto del caso Plazas Vega?

Un "litigio estratégico", de acuerdo con Amnistía Internacional, es un proceso judicial orientado a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, buscando conciencia social sobre injusticias. Sin embargo, en el caso Plazas Vega, el término fue utilizado por autoridades para desacreditar la demanda de las hijas del magistrado Urán, presentándola como un ataque a la institucionalidad, cuando en realidad busca esclarecimiento y justicia frente a graves violaciones ocurridas en el Palacio de Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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