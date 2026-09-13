Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El pasado sábado 12 de septiembre, la vereda Santuaria, en las afueras de Ibagué, fue escenario de un hecho que conmocionó a la comunidad local: Helmer Ginel Rodríguez, reconocido conductor de la ruta que conecta los sectores de El Ingenio y Mangos con Ibagué, fue encontrado sin vida en su finca. La preocupación de los vecinos surgió cuando notaron que Helmer, quien tenía la costumbre de cumplir con un recorrido programado cada día, no salió como de costumbre, lo que motivó que varios habitantes se acercaran para averiguar qué ocurría.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información de los residentes citada en el relato, Helmer Rodríguez había salido temprano de su vivienda ese día para realizar faenas relacionadas con el ganado, acompañado por un vecino. Después de cumplir con esas tareas, regresó a su casa, con la intención de salir nuevamente para cubrir su habitual jornada de transporte de pasajeros y carga. Sin embargo, con el paso de las horas, llamó la atención que no aparecía, y el vehículo que normalmente usaba para trabajar permanecía encendido junto a la vía, una situación inusual en su rutina.

Ante la extrañeza provocada por la ausencia de Helmer y el estado del vehículo, algunas personas del sector decidieron ingresar a la finca, donde descubrieron el cuerpo sin vida del conductor. De acuerdo con la información preliminar, se barajó la hipótesis de un posible suicidio, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente esa causa por parte de las autoridades.

Helmer Ginel Rodríguez era un personaje conocido en Santuaria, dado que llevaba cerca de ocho años siendo responsable del transporte entre los sectores rurales y la ciudad, un trayecto que solía cubrir regularmente los viernes, sábados y lunes, de acuerdo con testimonios recogidos por la comunidad. Además, vivía solo en la finca y era padre de dos hijas; su esposa, de quien se encontraba separado, reside actualmente en Ibagué.

Al conocerse la noticia del fallecimiento, miembros de la Junta de Acción Comunal acompañaron el traslado del cuerpo hacia Ibagué al mediodía, según relatan las fuentes locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era la rutina de trabajo de Helmer Ginel Rodríguez en la vereda Santuaria?

Helmer Ginel Rodríguez llevaba cerca de ocho años trabajando como conductor de la ruta que conecta El Ingenio y Mangos con Ibagué. De acuerdo con testimonios locales, acostumbraba trabajar principalmente los viernes, sábados y lunes, transportando tanto pasajeros como carga desde los sectores rurales hacia la ciudad.

¿Por qué las autoridades consideran preliminarmente el caso de Helmer Ginel Rodríguez como posible suicidio?

Según la información recogida del lugar y el reporte preliminar de las autoridades y la comunidad, la ausencia inusual del conductor, la presencia de su vehículo encendido junto a la vía y la forma en que fue hallado su cuerpo llevaron inicialmente a considerar la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, es importante señalar que esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y las investigaciones continúan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.