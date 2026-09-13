Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos motociclistas fallecieron en un trágico accidente ocurrido en una de las vías de acceso a Melgar, Tolima, específicamente cerca de la base aérea Cacom 4, en el tramo vial que conecta al municipio con el sector conocido como La Palmera. De acuerdo con la información disponible, la colisión fue sumamente fuerte, dejando una de las motocicletas prácticamente desintegrada tras el impacto. Los conductores de ambos vehículos sufrieron heridas de tal gravedad que perdieron la vida en el mismo lugar de los hechos.

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Las motocicletas implicadas en el choque portaban las placas RSS 56E y AYC 57D. Al llegar las autoridades al sitio del accidente, encontraron los cuerpos de las dos víctimas junto a sus vehículos. Según señala el reporte inicial, ambas personas serían hombres: uno procedente de Melgar, Tolima, y el otro, oriundo de Silvania, Cundinamarca. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de ninguno de los fallecidos de manera oficial, pues las autoridades competentes continúan en el proceso de verificación.

Respecto a las posibles causas que desembocaron en el hecho, aún no existe una versión oficial. Dentro de las hipótesis que serán objeto de análisis en la investigación se incluye la velocidad de desplazamiento en la que iban ambos motociclistas, aspecto que podría haber influido en la severidad del siniestro. Según lo informado, solo los peritajes técnicos, que son los exámenes especializados realizados por agentes de tránsito o criminalística para establecer cómo ocurrieron los hechos, permitirán esclarecer las circunstancias concretas que causaron la invasión de trayectoria y la posterior colisión fatal.

Hasta que se conozca el resultado de la investigación oficial y sean confirmadas las identidades de los involucrados, las familias y amigos de las víctimas permanecen a la espera de respuestas ante el lamentable suceso ocurrido en esa transitada vía que conecta Melgar con La Palmera, una de las rutas de acceso habituales a la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas que investiga la autoridad vial sobre el accidente en Melgar?

La autoridad vial aún no ha establecido una causa oficial para el accidente entre los dos motociclistas en Melgar. Sin embargo, se analiza como posible hipótesis la velocidad a la que transitaban los vehículos, ya que el impacto fue muy fuerte. Los peritajes técnicos serán los encargados de determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque y la invasión de trayectoria.

¿Ya se conocen las identidades de los motociclistas fallecidos en el accidente de Melgar?

No. Aunque se conoce que las víctimas serían hombres, uno de Melgar, Tolima, y el otro de Silvania, Cundinamarca, las autoridades no han confirmado oficialmente sus nombres. El proceso de identificación sigue en curso, mientras los familiares esperan la verificación por parte de las autoridades competentes.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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