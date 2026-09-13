El vicepresidente colombiano reveló que el presidente Abelardo de la Espriella le trazó una hoja de ruta con cinco misiones estratégicas orientadas a destrabar la economía, atraer inversión extranjera y llevar el crecimiento del país al 6% anual. Las tareas abarcan desde la simplificación normativa hasta el aprovechamiento de la inteligencia artificial y la transición energética.

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La primera misión lleva el nombre de ‘Colombia sin trabas’. De acuerdo con el vicepresidente Restrepo, el país produce actualmente alrededor de 7.000 nuevas normas, decretos y resoluciones por año, es decir, cerca de 20 por día. Esa avalancha regulatoria fue identificada como uno de los principales frenos para el dinamismo económico.

La segunda tarea apunta a la formación del talento del futuro. En ese marco, el reto central es transformar la situación de los llamados ‘ninis’, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Restrepo precisó que se trata de 2,5 millones de personas a quienes se busca conectar con oportunidades reales de educación y empleo, con la inteligencia artificial como eje articulador.

El tercer encargo se enfoca en garantizar energía suficiente para sostener el crecimiento. Bajo el lema ‘energía para crecer’, la misión contempla tanto la transición hacia fuentes limpias como la adición de nueva capacidad instalada, en un contexto en el que la expansión de la inteligencia artificial exige cada vez más electricidad a escala global.

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La cuarta misión apunta a duplicar la relación entre inversión y PIB. “Multiplicar por 2 la relación inversión a PIB en nuestro país, porque la inversión privada es la única que nos va a permitir crecer por lo menos al 6%”, afirmó el vicepresidente.

El quinto mandato consiste en ‘liberar el capital’. Restrepo explicó que Colombia cuenta hoy con aproximadamente 170 proyectos listos para presentar ante inversionistas nacionales e internacionales, con un valor superior a 600 billones de pesos. «Lo que hay que hacer es atraer esa inversión de Colombia y del mundo para que de esa manera logremos ese 6% de crecimiento, porque si Colombia crece todos nos beneficiamos, hay más empleo, hay más recursos para hacer política social, hay más ingresos en las familias y hay una verdadera patria milagro», concluyó.

El presidente @ABDELAESPRIELLA me encomendó cinco grandes misiones para construir la #PatriaMilagro Hoy quiero contarles de qué se tratan: 1️⃣ Colombia sin trabas: un Estado más eficiente, ágil y productivo.

2️⃣ Talento para el futuro: oportunidades para que más de 2 millones de… pic.twitter.com/3Y0ceWirWU — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 13, 2026

¿Cuál es la meta de crecimiento económico que busca el Gobierno de De la Espriella?

El Ejecutivo fijó como objetivo central alcanzar un crecimiento del 6% anual del PIB. Para lograrlo, el plan descansa principalmente en la atracción de inversión privada, tanto doméstica como extranjera, a través de los 170 proyectos que el país tiene listos para ser financiados.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la agenda económica del vicepresidente Restrepo?

La inteligencia artificial atraviesa de forma transversal al menos dos de las cinco misiones asignadas: la formación del talento joven y la garantía de abastecimiento energético. El Gobierno sostiene que preparar a los jóvenes para ese entorno tecnológico y asegurar la energía que demanda esa industria son condiciones indispensables para que Colombia sea competitiva en las próximas décadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.