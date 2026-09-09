Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo será el representante de Colombia ante las Naciones Unidas en la Asamblea General. Por ello, desde ya se está alistando la agenda que tendrá el segundo al mando del presidente Abelardo de la Espriella en Nueva York, a donde llegará acompañado por el canciller Omar Bula y los embajadores María Consuelo Araújo (Estados Unidos) y Mauricio Gaona (ONU).

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Esta semana están avanzando con los preparativos para esa visita. Restrepo se reunió este martes con el presidente de ProColombia, Samuel Blum, para comenzar a delinear la agenda enfocada en temas comerciales y empresariales. De acuerdo con el vicepresidente, el objetivo es que líderes empresariales e inversionistas apoyen proyectos nacionales.

Y aunque el foco está en lo relacionado con el potenciamiento a nivel de mercados, y de ahí las citas previas, para el gobierno de De la Espriella sí es necesario fortalecer los lazos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, un asunto que para Colombia es clave ante el seno del organismo multilateral. La razón, además de la fuerte cooperación internacional que se está logrando en esa línea –en especial desde Estados Unidos–, es que en octubre próximo el Consejo de Seguridad de la ONU debe definir la ampliación de la Misión de Verificación que opera en territorio nacional.

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Esa instancia se conformó tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc en 2016 y su revalidación ante esa instancia se alinea con las expectativas de la administración de turno. En el caso de la actual, el cumplimiento de lo pactado se mantiene, pero han dicho que se enfocarán en el combate en terreno contra estructuras criminales y eso, en todo caso, no implicará la negociación política. De la Espriella ha criticado duramente las instituciones que nacieron de lo pactado en La Habana y por ello hay expectativa en torno a la posición que tomará su representante ante la ONU.

De hecho, este mismo miércoles, y ante el secretario general, António Guterres, presentó cartas credenciales el embajador Gaona. El jurista, a nombre de Colombia, tendrá un rol clave en el futuro inmediato del organismo. El país tiene en el Consejo de Seguridad uno de los puestos no permanentes, y es desde este grupo que surge el nombre de quien reemplazará a Guterres a partir de 2027 en el cargo de secretario general.

A las movidas diplomáticas de estos días, que incluyeron la visita a Barranquilla del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se sumó la designación de Juan Gonzalo Ospina como embajador ante la Unión Europea. Una de las tareas, con impacto en varios frentes internos, es liderar una delegación diplomática con bastante relevancia estratégica, en la medida en que coordina la agenda bilateral con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la articulación con la OTAN, organismo del cual Colombia es socio global.

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