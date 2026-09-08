Una lamentable situación se presentó el pasado domingo, 6 de septiembre, durante la Maratón Medellín, pues tal como confirmó la organización, una joven de 20 años de edad, que estaba corriendo los 21 kilómetros, sufrió complicaciones cardiacas a lo largo del recorrido.
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Horas después se confirmó que pese a los esfuerzos médicos adelantados, la joven falleció.
Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. pic.twitter.com/MnCTtv78LGLee También
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— Maratón Medellín Sistecrédito (@MaratonMedellin) September 7, 2026
En un principio lo único que se sabía era que la joven se llamaba Juliana y tenía 20 años porque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así lo anunció, pero horas después de la confirmación del fallecimiento se conocieron más detalles.
Lo que se conoce es que el nombre completo era Juliana Ávila Saouda, quien, a diferencia de lo que se creía en un primer momento de que la de Medellín fue su primera competencia, sí corría de forma regular.
De hecho, según se puede apreciar en sus redes sociales, había hecho parte de la Allianz 15 K de Bogotá en octubre del año pasado y también la Carrera de la Mujer de Madrid, España, en mayo de este año.
Además, se había graduado del colegio en 2024 y estaba estudiando en la Universidad de los Andes. Por otro lado, se conoció que era hincha de Millonarios y seguidora de Fonseca, entre otros detalles.
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Por lo pronto, la organización aseguró que su prioridad es acompañar a la familia y los conocidos en este complicado momento.
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