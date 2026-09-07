Una jornada deportiva terminó en tragedia en Medellín. Este lunes 7 de septiembre se confirmó que una joven corredora de 20 años falleció luego de presentar una grave complicación de salud durante la Maratón Medellín 2026, en la que participaba en la categoría de 21 kilómetros.

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La joven habría sufrido una complicación cardíaca mientras avanzaba en la competencia. Ante la emergencia, los organizadores activaron los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones y la participante recibió asistencia en el lugar.

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Después de ser atendida inicialmente, la corredora fue trasladada de emergencia a un centro médico de Medellín, donde quedó internada. Durante buena parte de este lunes, su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado, mientras el personal médico intentaba estabilizarla.

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Sin embargo, cerca de las 6:30 de la tarde se confirmó la noticia que nadie esperaba. La joven murió pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. Maratón Medellín confirmó posteriormente el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la participante.

Los organizadores señalaron que su prioridad en este momento es acompañar a la familia, ofrecerle todo el apoyo posible y respetar su dolor. “Nos unimos de corazón a su familia y a sus seres queridos. Acompañamos su dolor con respeto, solidaridad y sinceras condolencias”, indicó la entidad.

Cabe mencionar que la joven no fue la única participante que tuvo una emergencia durante la competencia. Un hombre de 39 años, inscrito en la categoría de 42 kilómetros, presentó complicaciones y necesitó atención de paramédicos antes de ser llevado a un centro asistencial. Afortunadamente, el corredor salió del hospital del Oriente durante la noche del domingo 6 de septiembre. La Alcaldía de Medellín informó que habría sufrido convulsiones, aparentemente relacionadas con antecedentes de epilepsia.

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