Por: El Espectador

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Juan Guillermo Ríos es recordado por su característica despedida “paz, amor y buen genio”, frase con la que concluyó durante cuatro años el Noticiero de las 7, emblemático programa informativo que le dio gran reconocimiento nacional. El periodista, cuyo fallecimiento se produjo el 6 de septiembre en Medellín, estuvo acompañado de su familia en sus últimos momentos, según se informó en medios locales.

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Originario de la llamada ciudad de la eterna primavera, fue el cuarto de once hermanos, y logró, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, convertirse en uno de los rostros más familiares e influyentes para la audiencia colombiana. Su presencia al frente del noticiero marcó una era en la televisión del país, llegando a captar, de acuerdo con los registros de la época, hasta el 75 % de la audiencia, cifra que consagró el impacto de su labor periodística y su capacidad de conectar con los televidentes.

Esta prominencia no fue fortuita. Ríos cimentó su trayectoria en la formación académica: estudió periodismo tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Sus primeros pasos en los medios los dio en Radio 15, para luego trabajar en Caracol Radio, importante cadena de comunicación en Colombia. El productor Alfonso Lizarazo fue clave al brindarle su primera oportunidad profesional en los medios. A partir de allí, Ríos inició un recorrido que fue desde la reportería judicial en Medellín hasta convertirse en corresponsal en Bogotá, especialmente después de la cobertura que realizó sobre el secuestro del exministro Fernando Londoño Londoño.

El reconocimiento nacional fue creciendo y, posteriormente, asumió la conducción y dirección de Telenoticias. En 1975 alcanzó un punto culminante en su carrera al ser nombrado jefe de prensa del presidente Alfonso López Michelsen, lo que consolidó su papel tanto en el periodismo como en la asesoría en comunicaciones. Además, alternó su labor en radio, televisión y prensa con la docencia, dejando huella en varias generaciones de periodistas.

El legado de Juan Guillermo Ríos, respaldado por su profesionalismo y carisma, se mantiene como referencia en la historia de los medios colombianos.

¿Por qué Juan Guillermo Ríos fue tan importante en la televisión colombiana?

La importancia de Juan Guillermo Ríos en la televisión colombiana radica en su carisma frente a las cámaras y en la enorme sintonía que logró con el Noticiero de las 7, alcanzando un rating del 75 % de la audiencia, según fuentes mencionadas en el texto. Su voz y estilo hicieron que buena parte del país se informara a través de su noticiero durante los años ochenta.

¿Cuál fue el recorrido profesional de Juan Guillermo Ríos antes de su noticiero más famoso?

Antes de consolidarse como figura central en el Noticiero de las 7, Juan Guillermo Ríos comenzó su carrera en Radio 15 y luego en Caracol Radio. Cubrió noticias judiciales en Medellín, se trasladó a Bogotá tras el cubrimiento del secuestro de Fernando Londoño Londoño, y llegó a dirigir Telenoticias. En 1975, fue designado jefe de prensa del presidente Alfonso López Michelsen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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