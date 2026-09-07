Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima enfrenta una prueba clave en la Liga BetPlay II-2026 este lunes 7 de septiembre, cuando visite a Llaneros desde las 6:00 p. m. El partido corresponde a la quinta fecha del torneo y se jugará en el estadio Belo Horizonte o Rey Pelé de Villavicencio. La importancia del duelo es evidente, ya que el conjunto ‘Pijao’ ocupa el tercer lugar en la tabla con 13 puntos, mientras que Llaneros se ubica en la sexta posición con 11 unidades. De acuerdo con la información suministrada, si Tolima consigue la victoria, sumará 16 puntos y podrá superar al Medellín en la clasificación.

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La actualidad del equipo dirigido por Sebastián Oliveros está marcada por diversas bajas, especialmente en la zona defensiva. Tras viajar desde Ibagué en vuelo chárter y convocar a 20 jugadores, una de las principales preocupaciones es la ausencia de laterales derechos. Este factor obliga al cuerpo técnico a pensar en variantes tácticas y a contemplar la adaptación de jugadores en posiciones no habituales. En esa línea, la ausencia de Cristian Trujillo debido a una sobrecarga muscular en el muslo derecho, así como la no convocatoria de Jerson Mosqueda por decisión técnica, deja como alternativas a Jan Angulo y potencialmente a Edward López.

Este encuentro debió haberse disputado el 14 de agosto, pero fue aplazado a raíz de un terremoto que forzó el regreso del elenco ‘Vinotinto y Oro’ a su ciudad de origen. Ahora, el compromiso se lleva a cabo en un espacio libre del calendario, y de acuerdo con los antecedentes previos, Llaneros llega con la ventaja anímica de haber vencido a Tolima por 1-0 en el torneo Apertura.

En cuanto al presente inmediato, Tolima viene de sumar tres puntos tras derrotar 2-1 a Cúcuta Deportivo. Si consigue ganar este partido, asegurará el tercer puesto e incluso podría avanzar; un empate le permite mantener su lugar y una derrota beneficiaría a Llaneros, quien podría desplazarlo en la tabla. En materia de recuperaciones, Luis Sandoval y Brian Rovira evolucionan positivamente de sus lesiones, y Jordan Osorio regresó ya a los entrenamientos. El arbitraje estará a cargo de Luis Matorel, con Eber Calvo y Guillermo Audelo como asistentes; el sistema de asistencia arbitral por video (VAR) será responsabilidad de Leonard Mosquera, y como AVAR fue designado Sebastián Vela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tendría para Tolima una victoria ante Llaneros en la Liga BetPlay II-2026?

Si Tolima logra la victoria en su visita a Llaneros, alcanzará un total de 16 puntos, lo que le permitiría avanzar un puesto y superar al Medellín en la tabla de posiciones. Este resultado consolidaría al equipo entre los líderes del campeonato y confirmaría su buen presente competitivo.

¿Por qué Tolima enfrenta dificultades en la defensa para el partido contra Llaneros?

La defensa de Tolima enfrenta complicaciones debido a la ausencia de laterales derechos. Cristian Trujillo presenta una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de la convocatoria, mientras que Jerson Mosqueda no fue considerado por decisión del cuerpo técnico, lo que obliga a buscar opciones alternativas entre los jugadores disponibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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