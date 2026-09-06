Por: Portal Bogotá

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Daniel Serna Hernández, un joven de Bogotá de 25 años, ha convertido la disciplina y perseverancia que aprendió del fútbol en un estilo de vida enfocado en el deporte de resistencia. Conocido en redes sociales y en las calles capitalinas como “Messedinho”, Serna se ha destacado por asumir retos que exigen tanto fuerza mental como destreza física, bajo una filosofía simple y potente: “la pelota nunca cae”. Esta actitud lo ha llevado a explorar límites propios a través de desafíos únicos, como dominar el balón de fútbol durante 32 kilómetros en la Ciclovía de Bogotá para batir un récord mundial o complejos ascensos y descensos en estructuras emblemáticas.

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En 2026, Daniel se propuso conquistar la Torre Colpatria durante el Festival de Verano, tarea para la que dedicó meses a prepararse no solo físicamente, sino también mentalmente, debido a la dificultad de las escaleras en espiral que pueden llegar a confundir hasta al más experimentado. Tras superar 980 escalones y una altura de 196 metros en una hora y 15 minutos, alcanzó su objetivo, demostrando que el deporte es para él una forma de afrontar y superar obstáculos también fuera del terreno de juego, según relata el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El origen de su apodo, “Messedinho”, refleja su historia personal. Después de buscar oportunidades en equipos de Colombia, España, Estados Unidos, Letonia, Lituania y México con la meta de convertirse en futbolista profesional, Daniel enfrentó barreras de edad, lesiones como una luxación en el hombro y la pérdida de su padre, acontecimientos que modificaron su rumbo. Al regresar a Colombia, trabajó como mesero, oficio que le sirvió para vencer la timidez y conectarse con las personas. Inspirado por el sendero de Monserrate, decidió emplear el balón como herramienta de superación. Así nace “Messedinho”, combinación de ‘mesero’ y el sufijo ‘dinho’, en honor a su ídolo Ronaldinho Gaúcho.

Las proezas de Daniel en lugares como la Piedra del Peñol o el edificio Coltejer, y más recientemente el descenso de la Torre Colpatria, han ido acompañadas de un riguroso entrenamiento en el centro Chip Mental Sport. Además, ha promovido en la ciudad el Endurance Football, disciplina donde se busca mantener el balón en el aire atravesando circuitos con obstáculos. A pesar de los retos, el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte ha sido fundamental para visibilizar sus logros. Daniel tiene la vista puesta en diciembre de 2026 para ascender el sendero de Monserrate, manteniendo siempre como meta la constancia y la resiliencia —para él, la verdadera victoria es nunca dejar caer los sueños.

¿Quién es Daniel Serna Hernández, conocido como Messedinho, y cuál es su historia de superación?

Daniel Serna Hernández es un joven bogotano de 25 años cuya vida ha estado marcada por el deporte y la superación personal. Bajo el apodo de “Messedinho”, resultado de combinar su experiencia como mesero y su admiración por Ronaldinho Gaúcho, Daniel transformó los retos y adversidades—como lesiones, la barrera de edad y la pérdida de su padre—en oportunidades para reinventarse. Su filosofía de “la pelota nunca cae” lo ha llevado a asumir desafíos físicos y mentales, convirtiéndolo en un referente del deporte de resistencia en Bogotá.

¿Qué es el Endurance Football que practica Messedinho y cómo lo promueve en Bogotá?

El Endurance Football, promovido por Messedinho, es una disciplina deportiva de resistencia que consiste en dominar el balón de fútbol sin dejar que toque el suelo, atravesando circuitos con obstáculos o retos de larga duración. Daniel ha utilizado esta modalidad para plantearse desafíos como recorrer kilómetros en la Ciclovía de Bogotá o ascender monumentos emblemáticos, demostrando que más allá de la habilidad deportiva, la clave es la fuerza mental y la perseverancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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