Por: EL PILON SA

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El 6 de septiembre quedó en la memoria de Breidis Prescott Consuegra como el hito más importante de su trayectoria profesional. Ese día, hace 18 años, el boxeador colombiano llegó a la Manchester Arena de Inglaterra como un desconocido para la afición global y, en solo 54 segundos, noqueó al favorito local, Amir Khan. De acuerdo con El Pilón, Khan era entonces una de las máximas esperanzas del boxeo británico, invicto en la categoría profesional, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y poseedor de una racha de 18 victorias. Prescott, por su parte, tenía un registro de 19 peleas y 17 de ellas ganadas por nocaut, pero sin mayor reconocimiento internacional.

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Prescott narra que llegó a Inglaterra diez días antes para adaptarse, sin estar consciente de la fama de su oponente. Fue allí, entre la multitud y la constante presencia mediática del nombre “Khan”, cuando comprendió el calibre de la pelea. Pese al ambiente intimidante de la Manchester Arena y la presión de la hinchada local, el colombiano mantuvo la confianza hasta que el combate comenzó. Desplegó su técnica, aplicó el jab, y, tras tambalear Khan, lo arremetió con fuerza, logrando dos caídas consecutivas que sellaron la victoria por nocaut en menos de un minuto.

La transmisión de ese combate y la contundencia del triunfo impulsaron la carrera de Prescott. Señala que alcanzó el primer puesto en los listados de las entidades más importantes del boxeo, como la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). También recuerda la exposición que le ofreció aparecer en rankings como el de The Ring, y la forma en que su vida cambió tras esa noche. Sin embargo, reconoce que, pese a estar cerca de disputar una pelea por un título mundial, las circunstancias y la falta de disciplina afectaron su carrera.

Hoy, Prescott dedica su vida a entrenar a jóvenes del Cesar y a personas interesadas en mejorar su condición física a través del boxeo. Insiste en la importancia de la disciplina, valorando esta virtud por encima de todo talento natural. Su experiencia, marcada por una espectacular victoria y oportunidades no concretadas por decisiones propias, le da razón para aconsejar a las nuevas generaciones a nunca descuidar este pilar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan importante la victoria de Breidis Prescott sobre Amir Khan en 54 segundos?

La importancia radicó en que Breidis Prescott, en tan solo 54 segundos, noqueó a Amir Khan, considerado entonces la gran promesa del boxeo británico. Según El Pilón, Khan llegaba invicto y era medallista olímpico, lo que hacía de la victoria de Prescott un acontecimiento inesperado que cambió su vida deportiva y lo llevó al primer plano internacional.

¿Qué significa ser número uno en organismos como AMB, OMB, CMB y FIB en el boxeo profesional?

Ocupar el primer puesto en listados de entidades como la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo significa estar en la cima del boxeo profesional, lo que califica al deportista para peleas por títulos mundiales y lo reconoce entre la élite del deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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