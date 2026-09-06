Por: EL PILON SA

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Una intensa jornada de lluvias registradas en el departamento de Cesar ha desatado preocupación en las autoridades y la comunidad. De acuerdo con los reportes de la estación Centenario Hacienda de Agustín Codazzi, en solo 12 horas se acumuló un total preliminar de 73,6 milímetros, una cifra que fue catalogada en el rango de "lluvia muy fuerte". Este volumen de agua ha activado la alerta hidrológica naranja en la cuenca media del río Cesar, especialmente en los ríos Casacará y sus afluentes, donde existe un riesgo de crecientes.

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La situación se agrava en Nueva Flores, corregimiento del municipio de San Diego, donde la administración local y la Gobernación del Cesar han reportado daños significativos. Inicialmente, la Alcaldía indicó que al menos 16 familias resultaron damnificadas, pero la cifra subió rápidamente, ya que, según la Gobernación, más de 200 familias han sufrido afectaciones por inundaciones. Viviendas, cultivos y vías terciarias, junto con otros espacios comunitarios, han sido impactados por el desbordamiento de los cuerpos de agua tras el aguacero.

Frente a la emergencia, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo acudió con ayudas humanitarias y anunció la conformación de mesas de trabajo, en conjunto con las secretarías de Planeación e Infraestructura, con el objetivo de buscar soluciones de fondo. Rafael Calderón, secretario de Gobierno de San Diego, enfatizó la urgencia de abordar este problema de manera estructural, señalando que cada año las comunidades enfrentan la misma situación y que los recursos municipales no bastan para financiar las obras necesarias.

Entre las alternativas que se exploran se considera la construcción o el refuerzo de gaviones —muros de contención hechos de piedra o concreto— para contener las crecientes del río en Nueva Flores. Sin embargo, estas intervenciones solo serán posibles con respaldo departamental y nacional. Mientras tanto, la Alcaldía brinda atención a las familias dentro de su capacidad presupuestal y promueve jornadas de ayuda en colaboración con la primera gestora municipal.

La situación es igualmente delicada en otros corregimientos como Tocaimo, donde se han hecho trabajos de canalización de acequias, pero las autoridades advierten que no ofrecen garantías duraderas frente a las lluvias intensas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó que la onda tropical número 45 continuará trayendo nubosidad, precipitaciones y actividad eléctrica al norte y occidente durante el fin de semana. Por eso, emitió advertencias para que comunidades ribereñas y municipios como Agustín Codazzi, Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico permanezcan en alerta y fortalezcan las medidas de prevención ante eventuales desbordamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de prevención recomienda el Ideam para las comunidades cercanas al río Cesar ante lluvias intensas?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sugiere a las comunidades ribereñas y autoridades locales vigilar atentamente los niveles de los ríos y fortalecer las medidas de contingencia. Es importante estar alerta ante posibles desbordamientos e inundaciones, especialmente durante la presencia de ondas tropicales que incrementan las lluvias en el norte y occidente del país.

¿Cuáles son las principales causas de las inundaciones recurrentes en Nueva Flores, San Diego?

Según declaraciones oficiales de la Alcaldía y el secretario de Gobierno de San Diego, la problemática recurrente en Nueva Flores se debe principalmente a las crecientes del río que no logran ser controladas por las actuales infraestructuras. Las autoridades consideran que la construcción y refuerzo de gaviones en el afluente ofrecería una solución, aunque requieren de apoyo de entidades superiores para financiar obras definitivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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